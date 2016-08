«Thierry est une figure importante. Il va apporter quelque chose de différent. Il a tout de suite été d'accord pour nous rejoindre», a annoncé vendredi le nouveau sélectionneur, Roberto Martinez, lors d'une conférence de presse à Bruxelles. L'Espagnol a succédé au Belge Marc Wilmots après l'Euro 2016 et qui aura pour première mission de qualifier la Belgique pour le Mondial-2018.

Honoured to be assistant coach @BelRedDevils. Thanks to Roberto Martinez & the Royal Belgian Football Association. Very excited.Can't wait.