Tottenham est revenu à quatre points du leader de la Premier League Chelsea. Les Spurs n'ont fait qu'une bouchée de Watford (4-0) en ouverture de la 32e journée du championnat. En proposant un jeu léché et résolûment offensif, les hommes de Mauricio Pochettino ont ravi leur public.

Ils ont fait la différence par Alli, Dier et Son, auteur d'un doublé. A noter encore le retour au jeu d'Harry Kane, absent depuis le 12 mars est entré en seconde période. Forfait avec la Suisse contre la Lettonie, Valon Behrami (cuisse) n'était une fois de plus pas convoqué, pas suffisamment remis. Il n'a plus joué depuis le 18 mars et sa sortie à la mi-temps contre Crystal Palace.

Chelsea se déplace ce samedi chez Bournemouth (18h30). (ats/Le Matin)