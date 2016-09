Francesco Totti fête ce mardi ses 40 ans. L'hommage pour saluer sa longévité est unanime. Mais le vétéran de l'AS Roma n'a pas pu préparer ce jubilé dans la sérénité. Lundi soir, il a publié un communiqué pour se distancier des propos de sa femme dans la Gazzetta dello Sport quelques heures plus tôt.

« Tout ce qu'a dit Francesco dans cette interview, c'est qu'il voulait être respecté. Il avait raison de le faire parce qu'à l'époque, la Roma ne lui en montrait plus... Spalletti s'est comporté comme un petit homme. C'est la vérité. Il a dit des choses ridicules». s'est emportée Ilary Blasi, compagne de longue date de Francesco Totti, dans le quotidien italien.

Elle faisait bien sûr référence aux différends qui ont opposé Totti et Spalletti la saison dernière après que l'entraîneur a écarté son capitaine.

L'ex international italien, qui rayonne actuellement (il a marqué son 250e but pour le club ce week-end), a tenu à préciser qu'il n'y avait plus de malaise entre lui et Luciano Spalletti sur son compte Twitter.

«Les paroles de Ilary me font comprendre encore plus comment une femme qui vous aime peut absorber les difficultés de son mari. Je me rends compte aussi combien elle souffrait pour mon malaise de la saison dernière. Mais aujourd’hui, je tiens à souligner que je suis en totale harmonie avec le président Palotta et l’entraîneur Spalletti. J’ai un grand respect pour l’entraîneur et une relation franche et loyale avec le président.»

Joyeux anniversaire, Francesco!

Le message de Roger Federer pour Francesco Totti:

From one world No. 1 to another ... @rogerfederer with a ???? ???? ???? for Francesco!#Totti40 pic.twitter.com/1URu2oKXfd — AS Roma English (@ASRomaEN) 27 septembre 2016

(Le Matin)