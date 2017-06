Paolo Tramezzani n’est pas encore le nouveau coach du FC Sion, mais il s’en est déjà rapproché physiquement. Après avoir entamé jeudi après-midi, dans le val d’Aoste, des discussions avec Christian Constantin, l’Italien s’est déplacé hier sur place.

Il a ainsi pu effectuer le tour du propriétaire, visitant notamment les installations, aussi bien à Martigny (Porte d’Octodure) qu’à Riddes (où se situe le centre de formation du club valaisan). Il s’est aussi rendu à Crans-Montana, traditionnel lieu de villégiature de l’équipe durant sa préparation estivale.

A cette occasion, que se sont (re)dit les deux hommes? «Si tu viens ici, c’est pour gagner», devait notamment lui glisser son peut-être futur patron. Constantin est plus convaincu que jamais de ce que l’ancien coach du FC Lugano pourrait amener à son groupe sur la longueur. «Pour aller chercher un championnat, estime-t-il, il faut avoir un entraîneur de ce type...» Un entraîneur qui lui rappelle un certain Alberto Bigon, l’homme qui avait offert le doublé au FC Sion voici 20 ans.

Egalement sollicité en Italie - mais plus par Sassuolo, qui a engagé Cristian Bucchi pour remplacer Eusebio Di Francesco, lui-même annoncé en partance pour la Roma -, Paolo Tramezzani ne s’est pas encore officiellement prononcé sur son avenir. L’intéressé a demandé et obtenu un temps de réflexion pour le week-end, faisant savoir qu’il rendrait sa réponse d’ici ce lundi. Au plus tard. (Le Matin)