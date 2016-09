Tranquillo Barnetta va rentrer au bercail. L'ancien international suisse s'est engagé dès janvier 2017 avec son club formateur de St-Gall, avec qui il a signé jusqu'à l'été 2019.

Le milieu de terrain de 31 ans évoluait depuis 2015 à Philadelphie en ligue nord-américaine (MLS). Mais l'ancien cadre de l'équipe de Suisse (75 sélections) a décidé de terminer sa carrière au pays, et surtout dans son club de coeur.

Après avoir effectué ses classes juniors et ses débuts professionnels à St-Gall, Tranquillo Barnetta avait quitté les Brodeurs en 2004 pour l'étranger. Et plus précisément pour la Bundesliga, où il a longtemps joué au Bayer Lerverkusen, avant de passer aussi par Hanovre, Schalke et l'Eintracht Francfort.

(ats/Le Matin)