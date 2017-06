Il ne savait pas trop à quoi s'attendre, Ulisses Garcia, lorsque Heinz Moser l'a appelé à lui lundi soir. Les M21, son équipe, sont en pleine préparation d'un match très important face à la Bosnie-Herzégovine, et le Genevois ne voyait pas bien ce que son coach avait à lui dire, un peu à l'écart du groupe. «Mais quand il m'a annoncé que j'allais rejoindre les A, j'ai eu un sentiment de bonheur complet», image joliment ce jeune homme de 21 ans. Le malheur de l'un (Nico Elvedi, blessé) a donc fait la joie de l'autre, comme souvent dans le football. Et comme Vladimir Petkovic avait déclaré lundi matin qu'il ferait appel à un M21 en cas de blessure de l'un de ses joueurs, il a tenu parole.

Ulisses Garcia a alors immédiatement fait son sac et été conduit à Spiez, dans l'Oberland bernois, où la Nati avait pris ses quartiers avant de s'envoler pour les Féroé. Le joueur du Werder Brême n'arrivait cependant pas en territoire inconnu. «Effectivement, le fait d'avoir déjà intégré le groupe la semaine précédente à Neuchâtel a été bénéfique», a-t-il reconnu. Garcia faisait en effet partie des cinq néophytes convoqués par Vladimir Petkovic pour préparer l'avenir. Parfaitement accueillis par les anciens, les cinq nouveaux ont été renvoyés avec les M21 après le match face à la Biélorussie.

Une préparation soutenue avec les A, profitable aux M21

«L'idée, c'était de le voir, des les intégrer en pensant déjà à après-demain», a expliqué Vladimir Petkovic. Si seul Florent Hadergjonaj a eu droit à un peu de temps de jeu parmi eux, l'expérience accumulée est irremplaçable. Les deux sélectionneurs, des A et des M21, ayant un bon contact (cela n'a pas toujours été le cas par le passé), le suivi va être régulier. Et, d'ailleurs, les quelques jours passés avec les A auront sans doute des répercussions positives immédiates sur les M21, puisque les cinq joueurs en question ont bénéficié d'une préparation soutenue, qui leur servira à affronter la Bosnie dans de bonnes conditions le 13 juin. «De ce point de vue-là, c'est très bien aussi», convient Garcia.

Il retournera avec les M21 après les Féroé

Car, dès le retour des Îles Féroé samedi, le Genevois prendra la route de Bienne pour retrouver ses coéquipiers chez les M21. Contrairement à Granit Xhaka, Valon Behrami et à tous les autres, il ne partira donc pas en vacances tout de suite. Ce sera pour un tout petit peu plus tard, après le match face à la Bosnie. Ensuite, il retournera sans aucun doute à Brême, où le Werder compte sur lui. A 21 ans, Ulisses Garcia a tout l'avenir devant lui, mais l'occasion, peut-être, de gagner sa première sélection vendredi. Il ne sera pas titulaire, mais les nombreuses défections en défense pourraient l'amener, qui sait, à entrer en cours de match. Ce serait une vraie surprise et un très bon signe pour l'avenir.

Ich bin sehr stolz und glücklich hier zu sein! Ein Traum wird wahr! ???????????????? pic.twitter.com/tqpM4EcErE — Ulisses Garcia (@Ulisses_Garcia3) 25 mai 2017

(Le Matin)