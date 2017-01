Les coups et les cartons ont plu pendant la rencontre entre le FC Barcelone et Bilbao (1-2). A la 37e minute, après un duel dans la surface de réparation, Samuel Umtiti se retrouve allongé sur le sol de longues secondes et inquiètent les secouristes.

Selon les images ci-dessous, il semblerait que le Françait ait été heurté à la gorge par le coude du buteur Aritz Aduritz. L'arbitre, en tout cas, n'a pas sanctionné le geste du joueur de Bilbao.

Mais il a, par contre, sorti son carton jaune contre Umtiti qui est allé dire son fait à son adversaire après s'être relevé.

L'agression d'Aduriz sur Umtiti :



Le français n'arrivait plus à respirer...???????????? pic.twitter.com/JPW3EV9qhy — FC Barcelone FR (@FCBFranceinfos) 6 janvier 2017

(Le Matin)