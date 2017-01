Lucas Alves de Araujo a 23 ans et il a sans doute été le meilleur joueur du FC Le Mont lors de la phase aller de Challenge League. Très fort dans les duels, pas maladroit à la relance, le Brésilien a marqué les esprits et a été l'un des grands artisans de la jolie série d'invincibilité du Mont en cours de championnat (un seul but encaissé en sept matches entre octobre et novembre).

Les belles performances du grand défenseur (193 cm) ont attiré le regard de beaucoup de monde en Suisse et en Allemagne. Servette a tenté sa chance, de même que des clubs de 2.Bundesliga. En Super League, Sion est venu aux renseignements, tout comme le FC Lucerne. Et l'intérêt du club de Suisse centrale n'a pas laissé Lucas insensible, lui qui... refuse de revenir au Mont malgré un contrat valable jusqu'en juin 2017, avec une option pour une saison supplémentaire.

Grève de l'entraînement

Le club vaudois a en effet recommencé sa préparation la semaine dernière et même disputé son premier match amical, mardi à Bâle. Les Rhénans se sont imposés 2-1 sur leur campus, mais ce n'est pas la défaite qui a chagriné Serge Duperret. «Lucas n'était pas là! Il n'est même pas venu! Samedi, après l'entraînement, il a dit qu'il revenait lundi. Et on ne l'a plus revu. Il s'est évaporé dans la nature», fulmine le président du Mont.

La situation énerve le boss du Châtaignier, mais elle ne convient pas non plus du tout à John Dragani. «Il m'a menti et c'est inacceptable. Il m'a dit qu'il était un joueur du Mont à 100%. Moi, quand on me dit quelque chose, je le crois. Et puis, on ne le voit pas du tout depuis lundi et on apprend qu'il a passé les tests physiques avec Lucerne. Vous trouvez cela normal, vous?», s'énerve l'entraîneur vaudois.

«Quand il est arrivé au Mont, il était au fond du trou»

Lucas a donc pris sa décision: il veut jouer au FC Lucerne malgré son contrat au Mont. «Lucerne a pris contact avec nous par la suite, nous disant que le joueur a signé une convention avec eux. Je suis content de l'apprendre, mais nous, on a un contrat, qui comporte une clause de départ, avec plusieurs autres choses. Quand il est arrivé au Mont, Lucas était au fond du trou, sans club depuis la faillite du FC Bienne. L'été dernier, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui l'appelaient, croyez-moi. D'accord, il a fait un bon premier tour, on en a profité, mais lui aussi! La moindre des choses, s'il veut partir, c'est quand même qu'il m'informe, non? C'est regrettable, scandaleux, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas contre le fait qu'il parte, mais c'est à nos conditions», continue un Serge Duperret furieux.

Il y a un autre problème dans ce qu'il faut désormais appeler «l'affaire Lucas»: le Brésilien dispose d'un permis de travail valable dans le canton de Vaud. Mais quid de Lucerne? «Ils ne sont pas sûrs d'eux. Alors, si cela ne fonctionne pas cet hiver, ils voudraient quand même le recruter et nous le prêter dans la foulée. Mais ça, croyez-moi, je ne le laisserai pas non plus passer. On a de bons jeunes qui poussent derrière comme Fabio Carvalho et Hervé Epitaux, on fera sans lui. Personne n'est indispensable», continue le président du Mont.

Larsen Touré a marqué

Au rayon des bonnes nouvelles, Larsen Touré (32 ans), ancien attaquant de Lille, Brest, du Levski Sofia et d'Ipswich Town, a été convaincant face à Bâle, marquant même l'unique but montain. «On va le revoir face à Xamax et à Thoune, mais il a été bon, tout comme Cabral», termine Serge Duperret. (Le Matin)