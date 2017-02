Le choc de Premier League anglaise entre Chelsea et Arsenal a démarré sur les chapeaux de roues à Stamford Bridge.

Les Blues ont ouvert le score à la 13e minute, sur un coup de tête de Marcos Alonso. L'arbitre n'a pas hésité à accorder le but, mais les ralentis prouvent que le but n'était pas valable... et que l'Espagnol de Chelsea aurait même pu être expulsé en la circonstance.

Les faits: un premier coup de tête de Diego Costa a été renvoyé par la transversale supérieure des buts de Petr Cech. Le défenseur espagnol d'Arsenal Hector Bellerin a sauté pour renvoyer de la tête, mais au moment où il s'apprêtait à le faire, il a été mis k.-o. par un coup de coude de Marcos Alonso, qui s'était également élancé. Ce dernier a, dans le même mouvement, expédié son adversaire au tapis - Bellerin est resté un bon moment au sol avant de laisser sa place à Gabriel - et le ballon dans les buts (d'un coup de tête).

On aurait dû en rester à 0-0 avec un joueur de Chelsea en moins, mais on est passé à 1-0 pour Chelsea avec un défenseur d'Arsenal remplacé... Au final, Chelsea s'est imposé 3-1 et a fait un pas supplémentaire en direction du titre.

La scène litigieuse vue de dos: Image: AFP. (Le Matin)