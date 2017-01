La prestation héroïque de Stefan Frei en finale de la Major League Soccer (MLS) avec Seatte n'est pas passée inaperçue. Le nouveau sélectionneur des Etats-Unis Bruce Arena a convoqué le Saint-Gallois en équipe nationale.

«Honoré d'être appelé pour le camp de l'équipe nationale. Je vais faire tout ce qu'il est possible pour aider cette équipe à atteindre ses buts», a écrit Frei sur Twitter.

Le natif d'Alstätten, qui était parti aux Etats-Unis il y a dix ans, vit un exil particulièrement réussi. Il n'a toutefois pas encore reçu son passeport américain mais la procédure est à bout touchant selon les médias locaux.

Honored to be called into the #USMNT Camp. Going to do everything I can to help this team reach its goals! #OneNationOneTeam pic.twitter.com/NumqJ9rYIp