«Un mur à escalader»: le quotidien Marca n'est pas très optimiste à quelques heures du choc de Ligue des champions Borussia Dortmund - Real Madrid.

Il est vrai qu'avec ses 24'454 places, la fameuse Südkurve du Signal Iduna Park, anciennement Westfallenstadion, est la plus grande tribune debout d'Europe. Et on sait à quel point le kop du club allemand peut être impressionnant pour l'équipe visiteuse.

Visiblement, le Real n'échappe pas à la règle: il s'est présenté à cinq reprises dans le stade des «jaune et noir», mais il ne s'y est jamais imposé. Il s'y était même incliné 1-4 en demi-finale de Ligue des champions 2012/13, Robert Lewandowski signant un quadruplé.

Lewandowski est passé au Bayern depuis, mais Borussia Dortmund reste une formation redoutable: elle reste sur une série de 20 buts inscrits en quatre matches et autant de victoires consécutives.

Et puis, il y a ce fameux mur à escalader...

La homepage du site de Marca, quelques heures avant le choc B0orussia Dortmund - Real Madrid.

(Le Matin)