L'an passé, Jamie Vardy a martyrisé les défenses de Premier League grâce à son extraordinaire vitesse. L'attaquant a terminé au deuxième rang des meilleurs buteurs au terme de la saison.

Quel est son secret? The Sun publie quotidiennement des extraits de son autobiographie qui paraîtra prochainement. On y apprenait récemment sa passion pour un mélange vodka-skittles qu'il avait abandonné pour mieux soigner ses blessures.

Cette fois-ci, Jamie Vardy détaille sa préparation avant match. Et ça détonne!

Des omelettes et du Red Bull

«Pour un match classique à 15h, je bois une canette de Red Bull dès que je me réveille (en 30 secondes). Je ne déjeune pas et j'attends 11h30 pour me faire une omelette jambon-fromage avec des haricots avec laquelle je bois un autre Red Bull», détaille-t-il.

«Pour tuer le temps, je bois un double espresso. Quand j'entre dans le vestiaire une heure avant le match, je bois un autre Red Bull (celui-ci je la sirote jusqu'à l'entrée sur le terrain)», ajoute le joueur de Claudio Ranieri.

Vardy revient aussi sur une superstition qui l'a accompagné depuis son premier but contre Sunderland au début de la saison 2015-2016. «J'ai décidé de boire un verre de porto avant chaque match (environ 25cl selon The Independent) Ça a le goût de Ribena pour moi (soda au jus de cassis) et ça m'aide à m'endormir plus facilement avant de dormir», révèle-t-il pour conclure.

(Le Matin)