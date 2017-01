Alfie Barker s'est fait connaître de triste manière en Angleterre ces derniers jours. Le joueur de Hitchin Town (championnat amateur) a déversé sa haine sur Twitter lors du match entre Arsenal et Bournemouth lundi (3-3).

Déçu par la tournure des événements (Bournemouth menait 3-0 à ce moment là), l'homme de 18 ans s'en est pris à un joueur de Bournemouth.

Des moqueries horribles

Harry Arter et sa femme, dont l'enfant est mort-né en décembre 2015, ont dû subir les moqueries infâmes d'Alfie Barker.

«Beaucoup de bruit pour une déception, comme les neuf mois qui ont mené à la naissance de ton enfant», a-t-il écrit avant d'ajouter. «Au pire, tu n'as pas perdu ton enfant» (voir les deux messages ci-dessous).

Le coupable, qui a prétexté avoir bu dans les médias anglais, s'est ensuite excusé. Mais son club d'Hitchin Town n'a pas attendu longtemps pour rompre son contrat.

After Alfie Barker horrible comments about Harry Arter child Hitchin Town terminate his contract right so. Want none of this in football pic.twitter.com/3ZcYkukHsq