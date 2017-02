Jamais un seul franc n'avait été versé en retard aux joueurs depuis l'arrivée des propriétaires turcs au FC Wil à l'été 2015. Cette phrase ne peut plus être conjuguée au présent depuis le 2 février 2017 puisque les membres du club saint-gallois se sont réveillés ce jeudi matin en n'ayant pas encore touché leur salaire de janvier. Une première, donc et surtout une mauvaise surprise. D'autant que dans le cas de certains éléments, il s'agit de chiffres très élevés.

La grogne n'a pas tardé à se faire entendre puisque l'information du retard est immédiatement sortie dans le «Blick», bien informé. Cela a ulcéré les propriétaires, qui sont entrés dans une colère folle, cherchant la (ou les...) taupe (s) au sein du vestiaire. Ce que les Turcs ont dit? D'après nos informations, que les joueurs ne devaient pas s'inquiéter, que deux jours de retard ne voulaient rien dire et que tout rentrerait dans l'ordre très vite. En tout cas, avant le premier match de championnat ce samedi à domicile face au Mont (17h45).

Les moyens, le propriétaire les a. L'envie? A voir...

Cela sera-t-il le cas? A voir. Ce ne sont pas les moyens qui manquent à Mehmet Nazif Günal, le milliardaire propriétaire du FC Wil, mais peut-être l'envie. Il s'agit ainsi du cas inverse à celui de Bulat Chagaev, qui voulait investir à Neuchâtel Xamax mais n'avait jamais versé les fonds promis. Ou alors pas longtemps. Günal, lui, a honoré chaque centime jusqu'à aujourd'hui, proposant des salaires très élevés pour attirer d'authentiques stars (Egemen Körkmaz, Andre Santos), mais aussi d'honnêtes joueurs suisses comme Jocelyn Roux ou Igor Nganga, lesquels ne se cachent pas d'affirmer qu'ils n'auraient jamais pu toucher autant d'argent dans un autre club de Challenge League.

Le problème, c'est que Mehmet Nazif Günal et ses associés commencent à trouver le temps long. Ils ne sont là que depuis dix-huit mois, mais ils sont déjà assurés de rester en Challenge League une saison supplémentaire, ce qui n'était pas dans les plans au départ. Le Lausanne-Sport était trop fort la saison dernière et, cette fois, c'est le FC Zurich qui a tué la concurrence. La montée en Super League reste donc une chimère, atteignable seulement à l'horizon 2018 dans le meilleur des cas. Alors que les boss du FC Wil rêvaient plutôt d'Europe à cette date...

Agrandir le stade et le fermer? C'est non!

Les entraîneurs se sont ainsi succédé sur le banc, preuve d'une certaine impatience. Mais surtout, le principal souci vient du stade. Désireux d'investir, les propriétaires ont présenté un projet d'agrandissement de l'IGP-Arena, qui ne dispose que d'une tribune couverte. Ils auraient aimé fermer le stade et l'agrémenter de quelques facilités, qu'ils s'engageaient à financer de A à Z. Problème: les pouvoirs publics ont dit non, sans argumenter plus que ça. Le dialogue est donc rompu et les Turcs ont désormais le sentiment de perdre leur temps à Wil. Vont-ils partir dès cet été? Pour l'instant, la réponse est difficile à donner et rien n'a été annoncé aux joueurs, lesquels ont pour certains un contrat longue durée.

Une chose est certaine: Paul Papp, l'un des tout gros salaires de l'effectif, s'en est allé ces derniers jours en direction de la Turquie. L'international roumain évolue désormais à Karabükspor et il a donné une interview à un média local, déclarant en substance que Mehmet Nazif Günal lui avait confié que l'aventure suisse se terminerait bientôt pour tout le monde. Le FC Wil n'a pas souhaité commenter cette interview, mais il est clair désormais que le temps des questions est venu. Et que celui des réponses va devoir arriver vite. Et même très vite en ce qui concerne les salaires de janvier. (Le Matin)