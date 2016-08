Les Young Boys et le FC Zurich n'ont pas hérité du gros lot lors du tirage au sort de la phase de groupes de l'Europa League. Leur tâche pour se qualifier sera difficile, mais pas impossible.

Ils rêvaient sans doute de Manchester United, de l'Inter Milan, de l'AS Rome ou de Schalke, bref d'une tête d'affiche susceptible d'attirer la grande foule. Mais le sort ne l'a pas voulu ainsi.

Dans le groupe B, les Young Boys iront deux fois au soleil, puisqu'ils affronteront Olympiakos Pirée et APOEL Nicosie: deux déplacements qui s'annoncent chaud. Leur troisième adversaire les fera voyager bien plus loin puisqu'ils devront aller jusqu'à Astana, au Kazakhstan. Sur le papier, les Bernois de l'entraîneur Adi Hütter peuvent envisager de finir à l'une des deux premières places.

Le groupe A promet

Ce devrait être plus difficile pour le FC Zurich. Villarreal, demi-finaliste de l'épreuve au printemps, semble clairement hors d'atteinte. Les deux autres équipes du groupe L, Steaua Bucarest et Osmanlispor Ankara, sont sans doute moins côtées, mais elles ne sont pas forcément à la portée des pensionnaires du Letzigrund, qui bataillent désormais en Challenge League et dont l'objectif principal est la remontée dans l'élite.

Le groupe le plus relevé sera le A: il réunira Manchester United, Fenerbahce Istanbul, Feyenoord Rotterdam et les Ukrainiens de Zorya.

Pour sa part, Lucien Favre et l'OGC Nice militeront dans le groupe I. Ils auront pour rivaux Schalke 04 (avec Breel Embolo), Salzbourg et les Russes de Krasnodar. Pas facile donc.

(ats/Le Matin)