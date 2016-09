Jamais un club suisse n'avait effectué un si long déplacement pour un match européen. Les Young Boys ont volé durant plus de six heures et demie, effectuant environ 4500 km, pour rejoindre la capitale du Kazakhstan. Les Bernois y affronteront le FC Astana, jeudi à 17h, lors de la 2e journée de l'Europa League (groupe B).

Après sa défaite lors de la première journée contre Olympiakos (0-1), en pleine période de remous internes, YB doit se reprendre. Mais ses cinq derniers matches européens à l'extérieur se sont soldés par autant de défaites. De plus, le secteur offensif bernois est à la peine. On en veut pour preuve les deux 0-0 successifs récoltés en championnat contre Vaduz et Sion l'illustre. Les absences sur blessure de Hoarau, Sanogo, Benito et Gerndt pèsent lourd.

Sérénité retrouvée

Depuis la nomination de Christoph Spycher comme directeur sportif, le calme semble revenu dans l'entourage du club. Cette rencontre européenne doit permettre un nouveau départ, même si l'adversaire n'est guère commode devant son public.

La saison dernière, pour sa première en Ligue des champions, le FC Astana avait tenu en échec chez lui Benfica Lisbonne, Galatasaray et le futur finaliste, Atletico Madrid. Le champion du Kazakhstan est invaincu à domicile en Europe depuis neuf matches.

«Je m'attends à un adversaire offensif. Comme nous, ils ont perdu leur premier match et doivent se refaire», a dit Adi Hütter, l'entraîneur de YB. Astana s'était incliné 2-1 voici deux semaines à Nicosie contre APOEL, après avoir ouvert le score.

Zurich à la maison

De son côté, le FC Zurich accueillera Osmanlispor Ankara jeudi à 19h pour son deuxième match du groupe L de l'Europa League. Le club des bords de la Limmat, battu 2-1 à Villarreal malgré une prestation intéressante, veut cette fois obtenir du concret.

«L'objectif est clair: nous voulons la victoire», a martelé l'entraîneur, Uli Forte, à 24 heures de la rencontre face aux Turcs. «Mais croire qu'il sera facile de faire des points après notre bon match en Espagne serait totalement erroné. Osmanlispor figurerait certainement parmi les quatre premiers en Super League», estime-t-il, pour évaluer le niveau de son adversaire.

L'entraîneur turc, Mustafa Resit Akcay, n'a pas perdu une seul des 19 rencontres européennes disputées, d'abord avec Trabzonspor puis avec son club actuel. Osmanlispor mise sur des jeunes joueurs prometteurs, et non sur des vedettes sur le retour comme le font les gros clubs d'Istanbul, Galatasaray ou Fenerbahce.

Calendrier chargé

Le point fort de l'équipe est son secteur offensif, avec notamment Cheick Diabaté. Mais Uli Forte est d'avis que ses joueurs peuvent soutenir la comparaison, s'ils évoluent avec les mêmes qualités que contre Villarreal.

Un point d'interrogation subsiste quant à la participation d'Armando Sadiku, touché à un genou. Une décision sera prise juste avant le match. Forte doit aussi veiller à ne pas trop solliciter toujours les mêmes joueurs, car le calendrier est chargé. L'équipe a d'ailleurs semblé manquer un peu de jus ce week-end à Aarau, où elle a sauvé le nul 1-1 avec peine. «Il faut faire des rotations, sinon on ne pourra pas gérer tout le programme», admet l'entraîneur.

Les équipes probables:

Astana - Young Boys, Astana Arena, jeudi, 17h (live/RTS Deux). Arbitre Evans (WAL).

Astana: Eric; Beissebekov, Shitov, Anicic, Schomko; Maksimovic, Cañas; Despotovic, Nurgaliyev, Muchikov; Kabananga.

Young Boys: Mvogo; Sutter, von Bergen, Bürgy, Lecjaks; Ravet, Bertone, Zakaria, Sulejmani; Kubo, Frey.

Notes: Young Boys sans Benito, Fekete, Gerndt, Hoarau, Sanogo, Seferi, Wüthrich (blessés), Rochat (ménagé) et Vilotic (pas convoqué).

FC Zurich - Osmanlispor, Zurich, jeudi 19h (live/RTS Deux). Arbitre Eskov (RUS).

Zurich: Vanins; Nef, Bangura, Kecojevic; Brunner, Sarr/Yapi, Kukeli, Voser; Winter, Rodriguez; Sadiku/Cavusevic.

Osmanlispor: Karcemarskas; Vrsajevic, Numan Cürüksu, Prochazka, Pinto; Lawal, Musa Cagiran; Umar, Ndiaye, Regattin; Diabaté.

Notes: FCZ sans Kleiber et Brecher (blessés). Incertains: Sadiku, Bangura et Sarr.

(si/nxp)