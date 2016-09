Young Boys a obtenu son premier point dans le groupe B de l'Europa League. Les Bernois ont fait 0-0 à Astana lors de la 2e journée. Ils ont manqué de réalisme dans la première demi-heure.

Adi Hütter et ses hommes peuvent éprouver des sentiments contradictoires au terme de cette partie jouée à plus de 4500 km de Berne. D'un coté, le regret de ne pas avoir su profiter de quelques occasions en première mi-temps. De l'autre, la satisfaction d'avoir ensuite résisté sans mal à la domination des Kazakhs, de plus en plus nette au fil des minutes.

Au final, verre à moitié vide ou à moitié plein, chacun choisira. Ce qui est certain, c'est que ce point ramené de la capitale du Kazakhstan constitue un salaire équitable pour YB.

Organisation défensive

Toujours handicapés par une kyrielle d'absents notamment dans le secteur offensif, les Bernois éprouvent énormément de peine à conclure leurs actions. Ravet, qui s'est montré le plus actif, a bénéficié de deux occasions (10e/23e). Frey n'a pas cadré une reprise de la tête (29e) et Sulejmani a tenté sa chance de loin (32e). A la 90e, YB a failli réussir le hold-up sur un contre, mais le jeune Duah manquait sa reprise.

L'organisation défensive a par contre bien fonctionné. S'appuyant sur le piège du hors-jeu, dans lequel les Kazakhs sont tombés une dizaine de fois, l'arrière-garde bernoise a fait preuve de concentration et de solidité. Aligné pour la première fois, le Ghanéen Nuhu a effectué quelques interceptions bienvenues, mais il a semblé hésitant à la relance.

Astana a bénéficié de la meilleure occasion du match peu avant le repos. Sur une remise en touche prolongée par une tête, Despotovic trouvait le poteau de Mvogo sur un spectaculaire retourné (38e). En seconde période, la mainmise de l'équipe locale n'a débouché sur aucune alerte sérieuse pour le gardien suisse. (SI/Le Matin)