La nouvelle, dans l’air depuis un moment, ne fait plus un pli: Denis Zakaria s’est engagé jusqu’en 2022 avec le Borussia Mönchengladbach, deux ans après avoir quitté Servette pour Young Boys. «Ce n’est pas tous les jours qu’on signe en Bundesliga donc oui, c’est un grand jour pour moi, se félicite le jeune milieu de terrain, joint par téléphone en fin de journée. Je suis très heureux et, maintenant, j’ai hâte de voir comment va se passer ce nouveau défi.»

Le Genevois, manifestement peu perturbé par le fait qu’il ne va pas habiter la plus belle ville d’Europe, se déclare «vraiment heureux et fier» de ce transfert, devisé à quelque 12 millions de francs par les médias allemands. Une petite pointe d’anxiété, quand même, avant d’aborder ce nouveau départ? «On peut même parler de nouvelle vie, rigole Zakaria, mais je n’ai pas peur. Je me sens prêt à affronter ça, à tout donner pour progresser et, pourquoi pas, franchir un nouveau cap à l’avenir.»

Car le choix du Borussia Mönchengladbach, où évoluaient déjà quatre Suisses (Yann Sommer, Nico Elvedi, Josip Drmic et Djibril Sow), ne s’est pas effectué par hasard. «La journée que nous venons de passer ne fait que confirmer tout le bien que nous pensions de ce club, explique Mathieu Béda, agent français du joueur. C’est une adresse où il y a de l’ambition, de la stabilité, et où on fait confiance aux jeunes.»

Un portrait-robot qui avait parfaitement réussi à Granit Xhaka, arrivé de Bâle à Gladbach en 2012 et parti pour Arsenal l’été passé. «Mönchengladbach est devenu expert, grâce à Max Eberl (ndlr: son directeur sportif), dans la valorisation des jeunes talents, reprend Mathieu Béda. Quand on part de là, c’est souvent pour des clubs comme Dortmund, Arsenal ou Barcelone…»

Voilà évidemment tout le mal qu’on peut souhaiter à Denis Zakaria en ce grand jour pour lui. (Le Matin)