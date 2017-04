Ambri respire un peu mieux

Ambri peut entrevoir l'avenir avec un peu plus d'optimisme. Les Léventins ont remporté 2-1 après prolongation le 2e match du barrage LNA-LNB qui l'oppose à Langenthal. Ils mènent 2-0.

La délivrance pour les Tessinois est tombée après moins de 5' de prolongation. Sur un tir du Canadien Emmerton, le portier Mathis a renvoyé directement sur la jambe de son défenseur Cadonau, qui a propulsé le palet au fond de son propre but de manière bien involontaire.

Des blessures qui compliquent la tâche

Ce coup du sort était cruel pour les Bernois, qui n'avaient pas démérité mais l'issue favorable n'était pas volée pour les Léventins. Après l'ouverture du score pour les Bernois par Vincenzo Küng (18e), les Tessinois étaient revenus à égalité grâce à un tir puissant de Fora à 5 contre 4 (25e). Ils ont aussi dû composer avec les blessures puisqu'ils ont perdu Fuchs dès la 6e minute et Guggisberg à la fin de deuxième période.

Les pensionnaires de LNB ont fait ce qu'ils ont pu avec des moyens limités. Ils doivent toujours disputer ses séries finales avec un seul renfort étranger - Kelly - en raison de la blessure du Canadien Campbell. Et ils ont dû composer sans leur pilier de la défense, Philippe Rytz, blessé.

Les hommes de l'entraîneur Gordie Dwyer auront l'occasion de consolider leur place en LNA mardi à domicile à l'occasion de la troisième partie.

Langenthal - Ambri 1-2 ap (1-0 0-1 0-0)

Schoren. 4398 spectateurs. Arbitres: Eichmann, Massy, Castelli et Fluri.

Buts: 18e Vincenzo Küng 1-0. 25e Fora (Stucki/à 5 contre 4) 1-1. 65e (64'33'') Emmerton 1-2.

Langenthal: Mathis; Cadonau, Ahlström; Pienitz, Wolf; Mike Küng, Marti; Kelly, Kummer, Tschannen; Primeau, Dünner, Füglister; Pivron, Montandon, Kämpf; Vincenzo Küng, Hess, Gerber; Trüssel, Kläy.

Ambri: Zurkirchen; Ngoy, Jelovac; Berger, Gautschi; Fora, Zgraggen; Collenberg; Guggisberg, Emmerton, Fuchs; Kostner, Hall, Lauper; Stucki, Kamber, Lhotak; Duca, Goi, Bastl; Trisconi.

Notes: Langenthal sans Campbell, Rytz, Schüpbach ni Völlmin, Ambri-Piotta sans Descloux, Monnet (blessés), Pesonen, D'Agostini ni Mäenpää (étrangers surnuméraires). Fuchs, (6e) et Guggisberg (à la fin de la deuxième période), blessés, ne reviennent plus en jeu. Tirs sur le poteau: Fora (5e), Kamber (19e) et Kummer (63e).

Pénalités: 7 x 2' contre chaque équipe. (ATS/Le Matin)