La Coupe Spengler a-t-elle à nouveau eu un effet positif sur Lugano? C'est possible. Les Tessinois ont en effet disposé de Bienne 3-2 alors qu'ils tiraient de l'arrière 2-1. Profitant d'un power-play, les Luganais ont égalisé par Klasen à la 42e avant que Wilson ne marque le but de la victoire à la 46e. Les Tessinois avaient clairement besoin de cette victoire pour prendre un peu de distance par rapport à la barre. Avec 48 points, les joueurs de Doug Shedden possèdent six points de marge sur le 9e Kloten.

Lugano - Bienne 3-2 (1-1 0-1 2-0)

Resega, 5652 spectateurs. Arbitres: MM. Eichmann, Mollard; Abegglen et Castelli.

Buts: 2e Hofmann (6 c 5/pénalité différée) 1-0, 12e Neuenschwander 1-1, 36e Micflikier (Schmutz) 1-2, 42e Klasen (Bürgler/5 c 3) 2-2, 46e Wilson (Hofmann, Bertaggia) 3-2.

Lugano: Merzlikins; Chiesa, Furrer; Ullmer, Wilson; Ronchetti, Hirschi; Sartori; Bürgler, Martensson, Klasen; Fazzini, Hofmann, Bertaggia; Walker, Lapierre, Sannitz; Romanenghi, Gardner, Reuille. Entraîneur: Shedden.

Bienne: Hiller; Lundin, Wellinger; D. Sutter, Dufner; Maurer, Jecker; Huguenin; Micflikier, Earl, Schmutz; Rajala, Haas, Pedretti; Rossi, Neuenschwander, F. Lüthi; Joggi, F. Sutter, Wetzel; Horansky. Entraîneur: McNamara.

Notes: Lugano sans Vauclair, Brunner, Manzato, Morini, Fontana (blessés), Zackrisson ni Riva (surnuméraires). Bienne sans Steiner, Fey (malades), Rytz (avec Langenthal), Tschantré, V. Lüthi (blessés) ni Pouliot (surnuméraire). Temps-mort demandé par Bienne (46e). Bienne sans gardien mais avec un sixième joueur de champ de 59'08 à la fin du match.

Pénalités: 7 x 2' contre Lugano; 5 x 2' contre Bienne. (ATS/Le Matin)