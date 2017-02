Goran Bezina, comment allez-vous?

Bien, merci.

Content de ce premier match de la saison pour le compte de GE Servette?

Oui, c’est clair. Quand tu commences par une victoire sur la route contre une équipe que tu dois rattraper au classement car elle est proche de toi, ça fait du bien. Ça enlève un peu de pression pour la suite.

C’est un retour heureux d’un point de vue du résultat, mais aussi par rapport à la manière dont il a été acquis. Bienne vous a mené la vie dure durant le 3e tiers, n’est-ce pas?

On a bien géré les deux premières périodes, puis ils marquent le 2-1 à la 42e. Dès ce moment-là, il était évident qu’ils allaient mettre davantage de pression pour égaliser. Cela dit, on a quand même un peu arrêté de jouer quand ils ont commencé à pousser davantage. Après, ça reste une très bonne équipe, qui avait obtenu huit victoires consécutives à domicile. Nous, on vient, on les bat. Donc même s’ils ont mis un peu de pression à la fin, ce n’est pas grave. On a bien tenu, Mayer a bien joué, mais on devra quand même mieux gérer les fins de match. Il me semble que ça a été un peu le problème de Genève depuis le début de la saison, non?

C’est également un retour tranquille, car vous avez bénéficié de moins de douze minutes de temps de jeu dans le Seeland…

C’est parfait comme ça.

Vraiment?

Oui. Physiquement, j’ai quand même des petits pépins au niveau d’un adducteur. J’ai une longue saison derrière moi où j’ai pas mal joué, donc c’est bien de commencer comme ça. Il y a la pause de l’équipe nationale la semaine prochaine, durant laquelle je pourrai me requinquer. Il (ndlr: Chris McSorley) va me gérer d’ici là. Il m’a demandé si je pouvais jouer les deux matches ce week-end, je lui ai dit: oui, pas de problème. Il fallait que je prenne mes marques ce soir avant d’arriver demain (ndlr: dimanche) à la maison.

Donc le public genevois ne doit pas s’attendre à voir Goran Bezina jouer 28 minutes contre FR Gottéron tout à l’heure…

Non. Il y a sept défenseurs et ça va très bien comme ça. Je ne suis pas venu ici pour imposer ma présence. Je suis venu ici pour supporter l’équipe. Je vais donner le maximum dans le vestiaire et sur la glace. Je vais simplement apporter un petit plus à ces gars qui se sont battus toute la saison pour en arriver là. (Le Matin)