Pascal Caminada a remporté un duel de gardiens haletant samedi soir à Saint-Léonard. Le remplaçant de Cristobal Huet – ménagé pour la cinquième fois au cours des six dernières sorties – a remporté sa troisième victoire de la saison à l’occasion de sa huitième titularisation. Le Zurichois du LHC a été époustouflant devant les filets, faisant le désespoir de Cervenka (34e, 40e et 44e), de Sprunger (30e) ou encore de Vesce (11e), qui ont tous manqué des «montagnes» samedi à Saint-Léonard.

Conz excellent aussi

Caminada, qui a multiplié les parades spectaculaires, n’est pas passé loin d’un premier blanchissage cette saison, puisqu’il n’a capitulé qu’à 57 secondes de la sirène sur un essai de Cervenka (60e, 1-2) tandis que les Dragons évoluaient à 6 contre 5.

Son vis-à-vis, Benjamin Conz, a aussi postulé pour le titre de héros de la soirée. Le Jurassien a livré un match épatant pour la première fois depuis bien longtemps. Mais il a craqué le premier dans ce duel à distance, à chaque fois lorsque l’un de ses coéquipiers était pénalisé (42e, 0-1 et 56e, 0-2). Tant décrié cette saison, il n'a rien à se reprocher sur les deux réussites en supériorité de Jonas Junland (42e) et Yannick Herren (56e). Le 3e but lausannois a été inscrit dans la cage vide par Eric Walsky alors que FR Gottéron tentait son va-tout (60e, 1-3). (Le Matin)