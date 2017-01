Genève n'a pas franchement profité de ce double affrontement lémanique ce week-end. Défaits 2-1 aux tirs au but samedi, les Grenat ont été battus 4-2 dimanche à Malley par le LHC et demeurent neuvièmes. Les Genevois ne pouvaient pas se permettre de s'incliner pour la deuxième fois du week-end face au même adversaire. C'était l'idée de départ. Mais ils n'ont pas su ou pu faire autrement que courber l'échine une deuxième fois en moins de 24 heures face à un LHC à qui tout sourit en ce moment et qui peut tranquillement penser aux play-off avec ses 65 points accumulés.

Des absences qui pèsent

L'absence de Cody Almond a compliqué la tâche de Chris McSorley au moment de composer ses lignes. Sans Almond ni Romy, ce sont deux centres de haut niveau qui manquent à l'appel. Et cela s'est ressenti en phase offensive. Si Gerbe a pu fausser deux fois compagnie à la défense vaudoise et se présenter seul devant Huet, l'attaquant de poche américain a trouvé sur sa route la transversale et le portier franco-suisse. Si la défense genevoise tient la route, l'attaque des Aigles fait parfois peine à voir. Pas étonnant que les Genevois occupent la 11e place dans cette statistique, juste devant Langnau. Les fers-de-lance servettiens ne font pas la différence, si bien que ce sont les seconds couteaux qui inscrivent leur nom sur la feuille de pointage. Massimino et Traber ne sont pas les buteurs attendus du GSHC, mais ce sont pourtant eux qui ont permis au club grenat de régater. Et les situations spéciales n'ont pas offert de bonus à des Aigles erratiques en la circonstance. On sait le power-play grenat chevrotant, il n'a pas fait de miracles à Malley. Pire, les Genevois ont encaissé le 2-2 de Schelling alors qu'ils évoluaient avec un homme de plus sur la glace.

But décisif à la 51e minute

Alors Lausanne a eu ce petit supplément de chance qui accompagne ceux qui vont bien et Froidevaux a pu marquer le 3-2 décisif à la 51e. Ce revers servettien laisse des regrets et une position de neuvième peu enviable. Surtout que Kloten est parvenu à arracher un point à Berne (défaite 4-3 ap) et voilà les Aviateurs avec une unité de mieux que le GSHC.

Heureusement pour les hommes de Chris McSorley, Langnau navigue toujours à trois longueurs après sa défaite 2-1 à Zurich. Longtemps menés 1-0, les Lions ont fait la différence dans le troisième tiers. Mené 3-0 par Davos, les Luganais ont conquis deux points en s'imposant 4-3 ap. Quant à Ambri, il est allé gagner 4-3 tab à Zoug.

Lausanne - GE Servette 4-2 (1-1 1-1 2-0)

Malley, 7600 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Eichmann, Vinnerborg; Progin et Wüst.

Buts: 14e Massimino (Gerbe) 1-0, 18e Fischer (Walsky) 1-1, 23e Traber (Loeffel) 1-2, 24e Schelling (Borlat/à 4 c 5!) 2-2, 51e Froidevaux (Genazzi, Junland/à 4 c 4) 3-2, 60e Walsky (Pesonen) 4-2.

Lausanne: Huet; Gobbi, Fischer; Trutmann, Genazzi; Junland, Borlat; Nodari, Lardi; Wasky, Froidevaux, Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Schelling, Miéville, Herren; Antonietti, Kneubühler, Augsburger. Entraînuer: Ratushny.

GE Servette: Mayer; Jacquemet, Fransson; Mercier, Loeffel; Vukovic, Petschenig; Ehrhardt; Wick, Slater, Schweri; Gerbe, Kast, Rod; Simek, Rubin, Riat; Traber, Heinimann, Impose; Massimino. Entraîneur: McSorley.

Notes: Lausanne sans Ledin (étranger surnuméraire), In-Albon (ménagé), Conz, Déruns (blessés) ni Savary (en LNB). GE Servette sans Détraz, E.Antonietti, Massimino (surnuméraires), Douay, Romy, Spaling, Almond (blessés) ni Leonelli (en LNB). But de Rod annulé pour obstruction sur le gardien (1re). Tir sur les montants: Gerbe (18e), Froidevaux (23e). GE Servette sans gardien de 58'37'' à 59'09''.

Pénalités: 5 x 2' contre Lausanne, 6 x 2' contre GE Servette. (ATS/Le Matin)