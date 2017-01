Le Grison et le club du Hallenstadion ont mis un terme à leur contrat. Cunti a d'ailleurs déjà signé un contrat de deux saison avec Lugano, valable dès l'été prochain. Mais les Zurich Lions et Kloten se sont mis d'accord pour un transfert jusqu'à la fin du Championnat.

En manque de temps de jeu depuis plusieurs semaines sous les ordres de l'entraîneur suédois Wallson, le neveu de l'international Pietro Cunti prend le chemin de «l'ennemi». A Kloten, il tentera de remplacer le Finlandais Tommi Santala, parti chercher fortune en KHL à Magnitogorsk.

Pur produit du mouvement juniors de GCK Lions, Cunti portait les couleurs du ZSC depuis la saison 2011-2012. Il a disputé 279 matches de Championnat pour 177 points. Il a été sacré deux fois champion de Suisse en 2012 et 2014. Il a ajouté une Coupe de Suisse en 2016. Sur le plan international, il faisait partie de l'équipe de Suisse médaillée d'argent au Championnat du monde 2013 à Stockholm.

Le HC Lugano a réagi à ce transfert. Le club tessinois souligne qu'il était intéressé par la venue de Cunti le plus rapidement possible. Mais les Zurich Lions n'acceptaient de céder leur attaquant que si Cunti n'était pas aligné contre eux dans le tour de qualification et dans un tour éventuel de play-off. Des prétentions qui ont été rejetées par les Tessinois.

Du côté de Kloten, on refuse de confirmer si la même clause figure dans le contrat de prêt. «Cela sera communiqué le jour du match», précise le directeur sportif Pascal Müller. (si/nxp)