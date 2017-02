Dans la course aux play-off, Davos a fait une excellente affaire avec sa victoire à Zoug (5-3). Les Grisons restent ainsi sur une série de six victoires au cours des sept derniers matches. Leur participation aux séries finales paraît évidente. Enzo Corvi a marqué le 1-4 en infériorité numérique sur un contre de manuel mené avec Ruutu.

Le leader Berne a concédé sa troisième défaite à domicile de la saison en s'inclinant 1-2 après prolongation contre les Zurich Lions. Le but victorieux a été l'oeuvre du défenseur Patrick Geering à la 63e.

Les flonfons se sont tus à Kloten. Trois jours après avoir soulevé la Coupe de Suisse, les Zurichois se sont inclinés 2-3 ap face à Langnau. Héros mercredi avec son but décisif, Vincent Praplan a continué, lui, sur sa série avec un doublé. Mais cette fois-ci, ses deux buts seront sans doute insuffisants. Kloten paraît condamné à disputer le tour contre la relégation.

Dans le derby tessinois, Ambri-Piotta a battu pour la deuxième fois à domicile Lugano. Les Léventins se sont imposés 4-1 et abandonnent la dernière place à Fribourg Gottéron. Guggisberg a marqué le but de la sécurité à la 59e minute en s'amusant de Furrer et de Merzlikins, qui a connu une soirée noire. Les Luganais restent en point de mire de Langnau (5 points d'avance mais un match en plus).

Kloten - Langnau Tigers 2-3 a.p. (1-0 0-2 1-0 0-1)

Swiss Arena. 5185 spectateurs. Arbitres: MM. Dipietro, Kurmann, Castelli et Gnemmi.

Buts: 4e Praplan (Cunti, Hollenstein) 1-0. 30e Nüssli (DiDomenico, Albrecht/à 5 contre 4) 1-1. 39e Macenauer (Koistinen) 1-2. 45e Praplan (Sanguinetti) 2-2. 61e (60'16) Macenauer (Elo) 2-3.

Kloten: Gerber; von Gunten, Harlacher; Sanguinetti, Kellenberger; Ramholt, Gähler; Back; Praplan, Cunti, Hollenstein; Genoway, Shore, Sheppard; Grassi, Schlagenhauf, Bieber; Obrist, Lemm, Leone.

Langnau Tigers: Punnenovs; Zryd, Koistinen; Huguenin, Seydoux; Weisskopf, Randegger; Elo, Macenauer, Nils Berger; Kuonen, Pascal Berger, Lindemann; DiDomenico, Albrecht, Nüssli; Dostoinov, Chiriaev, Moggi; Adrian Gerber.

Notes: Kloten sans Stoop, Frick ni Weber (blessés), Langnau sans Blaser, Stettler, Müller, Roland Gerber ni Rüegsegger (blessés).

Pénalités: 2 x 2' contre Kloten, 1 x 2' contre Langnau.

Berne - Zurich Lions 1-2 a.p. (0-0 0-0 1-1 0-1)

PostFinance-Arena. 16 758 spectateurs. Arbitres: MM. Massy, Wiegand, Kaderli et Kovacs.

Buts: 49e Thoresen (Rundblad, Nilsson/à 5 contre 4) 0-1. 55e Randegger (Lasch) 1-1. 63e Geering (Nilsson) 1-2.

Berne: Genoni; Untersander, Blum; Jobin, Krueger; Andersson, Gerber; Kamerzin; Bodenmann, Arcobello, Moser; Lasch, Plüss, Scherwey; Ebbett, Gagnon, Rüfenacht; Berger, Reichert, Müller; Randegger.

Zurich Lions: Flüeler; Blindenbacher, Siegenthaler; Rundblad, Geering; Marti, Guerra; Nilsson, Suter, Thoresen; Wick, Shannon, Herzog; Pestoni, Schäppi, Kenins; Künzle, Trachsler, Seger.

Notes: Berne sans Noreau (blessé) ni Hischier (surnuméraire), Zurich sans Chris Baltisberger (suspendu), Sjögren (malade). 40e Bodenmann sort sur blessure.

Pénalités: 4 x 2' contre Berne, 4 x 2' contre Zurich.

Zoug - Davos 3-5 (0-2 1-1 2-2)

Bossard Arena. 7015 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Eichmann, Fischer, Altmann et Küng.

Buts: 3e Walser (Simion, Jörg) 0-1. 20e Jörg (Walser) 0-2. 37e McIntyre (Suri, Lammer) 1-2. 40e Dino Wieser (Ambühl/à 5 contre 4) 1-3. 41e Klingberg (Holden/à 5 contre 4) 2-3. 50e Corvi (Ruutu/à 4 contre 5!) 2-4. 55e McIntyre (Martschini, Diaz/à 5 contre 3) 3-4. 59e Kousal (Marc Wieser) 3-5.

Zoug: Stephan; Diaz, Morant; Lüthi, Alatalo; Fohrler, Erni; Schmuckli; Geisser; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Zangger, McIntyre, Lammer; Peter, Diem, Schnyder.

Davos: Senn; Du Bois, Kindschi; Heldner, Forster; Schneeberger, Paschoud; Jung, Rahimi; Ambühl, Ruutu, Kessler; Marc Wieser, Lindgren, Kousal; Eggenberger, Corvi, Dino Wieser; Simion, Walser, Jörg.

Notes: Zoug sans Helbling, Schlumpf, Grossmann ni Marchon (blessés), Davos sans Aeschlimann, Axelsson, Egli ni Sciaroni (blessés). 30e tir sur le poteau de Ruutu.

Pénalités: 6 x 2' + 1 x 10' (Erni) contre Zoug, 7 x 2' contre Davos.

Ambri - Lugano 4-1 (1-0 1-1 2-0)

Valascia. 6125 spectateurs. Arbitres: MM. Vinnerborg, Wehrli, Borga et Fluri.

Buts: 4e Emmerton (Guggisberg/à 5 contre 4) 1-0. 33e Bürgler (Lapierre) 1-1. 39e Kamber (Lauper/à 4 contre 5!) 2-1. 59e Guggisberg 3-1. 60e (59'59) Hall (Lauper) 4-1 (dans le but vide). Ambri: Zurkirchen; Zgraggen, Mäenpää; Fora, Gautschi; Ngoy, Jelovac; Collenberg; Lhotak, Emmerton, Pesonen; Guggisberg, Hall, Lauper; Duca, Fuchs, Monnet; Kostner, Kamber, Bastl; Berthon.

Lugano: Merzlikins; Chiesa, Furrer; Ulmer, Wilson; Sartori, Vauclair; Ronchetti; Bürgler, Lapierre, Fazzini; Brunner, Martensson, Klasen; Walker, Sannitz, Bertaggia; Reuille, Gardner, Hofmann; Romanenghi.

Notes: Ambri sans Bianchi (suspendu), Berger, Trunz (blessés) ni D'Agostini (surnuméraire), Lugano sans Hirschi (malade), Morini, Kparghai (blessés) ni Zackrisson (surnuméraire). 59e (58'51) temps mort pour Lugano. Lugano dans gardien de 58'38 à 59'59.

Pénalités: 6 x 2' contre Ambri, 5 x 2' contre Lugano. (SI/Le Matin)