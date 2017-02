C’est demain soir, à Göteborg, que se tiendra la finale de la Ligue des champions entre Frölunda et le Sparta Prague.

Pour l’occasion, 200 supporters de l’équipe tchèque effectuent le déplacement en bus. Soit 1087 kilomètres selon l’ami Google. Soit quelque 14 heures de trajet, selon le même pote.

A en juger la photo postée par le Sparta sur son compte Twitter, les fans ne souffriront pas de la soif pendant le déplacement.

Mais une question demeure: des 200 fans, combien seront réellement en état voir le match?

More than 200 fans are travelling to the #CHLFinal by bus. Owner Petr #B?íza wished them #bonvoyage. #4Sparta @championshockey @frolunda_hc pic.twitter.com/pNiqiIpp22