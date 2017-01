On pouvait parler d'un match extrêmement important pour FR Gottéron. Vainqueurs la veille de ce même adversaire, les joueurs de Larry Huras ne pouvaient pas prétendre à autre chose qu'une victoire s'ils avaient envie de conserver leurs chances de participer aux play-off. Animés de bonnes intentions, les Fribourgeois n'ont pourtant pas la sérénité d'une équipe qui va bien ou la chance qui accompagne généralement ceux qui sont en haut du classement.

Placé à la pointe du jeu de puissance, Gaëtan Haas a fait mal aux Fribourgeois. Sur les deux premières punitions fribourgeoises, le futur centre de Berne a expédié la rondelle hors de portée de Conz. Ces deux réussites auraient pu ne rien changer si les Dragons avaient maintenu l'égalité plus de cinq minutes. Mais Sprunger et Cie ont été bernés par Micflikier à la 50e. La fin de match fut encore plus cruelle pour les pensionnaires de la BCF Arena avec des pénalités stupides et le 4-2 signé Schmutz. Plus ennuyeux pour les Dragons, ils ont perdu Bykov peu avant la deuxième pause sur une charge vicieuse de Maurer dans le dos du numéro 89. Pour espérer participer aux play-off, Fribourg se doit de faire environ deux points par match ce qui passe par deux victoires en trois matches. La barre n'est qu'à six points, mais même les cancres de la ligue se battent jusqu'au bout.

Bienne - FR Gottéron 4-2 (1-1 1-0 2-1)

Tissot Arena. 6366 spectateurs.

Arbitres: MM. Mandioni, Mollard, Abegglen et Gnemmi.

Buts: 16e Haas (Pouliot/ 5 c 4) 1-0, 19e Mottet (Steiner, Bykov/ 5 c 4) 1-1, 22e Haas (Pouliot/ 5 c 4) 2-1, 46e Birner (Cervenka) 2-2, 50e Micflikier (Wellinger) 3-2, 60e (59’34) Schmutz (Pouliot/ 5 c 4) 4-2.

Bienne: Hiller; Fey, Jecker; Maurer, N. Steiner; Lundin, Wellinger; D. Sutter; Horansky, Joggi, Wetzel; Rossi, J. Neuenschwander, F. Lüthi; J. Schmutz, Earl, Micflikier; Pouliot, Haas, Pedretti; Tschantré. Entraîneur: McNamara.

FR Gottéron: Conz (56’13 à 56’16 Saikkonen); Stalder, Leeger; Rathgeb, Picard; Kienzle, Abplanalp; Chavaillaz; Fritsche, Rivera, C. Neuenschwander; D. Steiner, F. Schmutz, Neukom; Ritola, Cervenka, Birner; Sprunger, Bykov, Mottet. Entraîneur: Huras.

Notes: Bienne sans V. Lüthi, F. Sutter (blessés), Dufner (malade), ni Rajala (surnuméraire). FR Gottéron sans Loichat, Maret, Schilt (blessés), Mauldin (surnuméraire) ni Marchon (Suisse M20). Victime d’une charge dans le dos de Maurer, Bykov se blesse et ne réapparaît plus (38e). Tir sur le poteau: J. Neuenschwander (47e). Temps mort demandé par Bienne (58e).

Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 5’ (Maurer) + pénalité de match (Maurer) contre Bienne, 8 x 2’ contre FR Gottéron. (Le Matin)