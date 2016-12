4747 spectateurs. Arbitres: Koch/Vinnerborg, Kaderli/Kovacs. Buts: 24e Rubin (Loeffel, Petschenig) 0-1. 33e Leone (Praplan/à 5 contre 4) 1-1. Tirs au but: Leone -, Schweri; Lemm -, Loeffel -; Praplan -, Gerbe 0-1; Shore 1-1, Almond -; Hollenstein -, Rod 1-2. Pénalités: 6 x 2' contre Kloten, 7 x 2' contre Genève-Servette. Topscorers PostFinance: Hollenstein; Loeffel. Kloten: Boltshauser; Hecquefeuille, Frick; Stoop, Gähler; Back, Harlacher; Egli; Praplan, Shore, Hollenstein; Bieber, Schlagenhauf, Sheppard; Leone, Lemm, Kellenberger; Obrist, Homberger, Bader. Genève-Servette: Mayer; Loeffel, Mercier; Jacquemet, Fransson; Vukovic, Petschenig; Ehrhardt; Wick, Slater, Rubin; Gerbe, Almond, Rod; Simek, Kast, Impose; Traber, Heinimann, Schweri; Massimino. Notes: Kloten sans von Gunten, Grassi, Ramholt, Sanguinetti (blessés), Bircher (avec Winterthour) ni Weber (Suisse M20), Genève sans Douay, Romy, Spaling (blessés), Antonietti (Ajoie) ni Riat (Suisse M20).

GE s'est imposé 2-1 tab face à Kloten dans un match capital autour de la barre du Championnat de LNA. Les Genevois repassent huitièmes avant la trêve. Fribourg Gottéron reste dernier.

Les Genevois doivent beaucoup à Noah Rod et Robert Mayer. Le premier a marqué le tir au but décisif d'une magnifique feinte qui rappelait le penalty victorieux de Peter Forsberg avec la Suède aux JO de Lillehammer.

Des arrêts de grande classe pour Mayer

Le second a multiplié les arrêts de grande classe pendant la partie et au cours des tirs au buts. Cette fois-ci, l'ancien portier des Hamilton Bulldogs n'a commis aucune bourde qui est venu ternir son excellent travail. Il a su maintenir son équipe dans la course quand la domination des Zurichois se faisait pressante.

Les Genevois avaient ouvert la marque par Rubin sur une belle ouverture de Loeffel (24e). Moins de dix minutes plus tard, Leone a égalisé alors que Gerbe chauffait le banc des pénalités pour une faute indigne d'un joueur expérimenté. Il n'avait rien trouvé de mieux que de se battre dans l'enclave de Boltshauser.

L'Américain s'est un peu rattrapé plus tard en inscrivant un tir au but d'un magistral back-hand. Avec ce succès, les Genevois se donnent un peu d'air mais leur marge de manoeuvre est mince. (ats/Le Matin)