GE Servette a grappillé un point à Zoug en s'inclinant 3-2 ap.

Le GSHC n'a plus le temps d'hésiter. La bagarre pour la 8e place est plus forte que jamais et tout point est important. Alors commencer la nouvelle année par un point à Zoug, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour les Aigles. Maintenant, les Servettiens auraient pu prétendre à mieux. Ne menaient-ils pas 2-1 à la 34e grâce à Gerbe? N'ont-ils pas bénéficié d'une petite phase à 5 contre 3 à la 45e? Alors quand Klingberg a trouvé la lucarne de Mayer à la 61e, les joueurs de Chris McSorley ont dû secouer la tête. Plus ennuyeux pour les Genevois, Noah Rod n'a pas terminé la partie. L'attaquant grenat a été contraint de rentrer prématurément au vestiaire en raison d'une charge brutale de Johan Morant à la 18e. Rod a dû se faire aider pour sortir de la glace et malheureusement sans s'appuyer sur son genou droit. Si l'impression se confirme, Rod pourrait bien manquer plusieurs matches pour la troisième fois de la saison. Blessé en septembre et en novembre, le numéro 96 des Grenat a déjà dû biffer treize rencontres cette saison. Avec Riat au Canada avec la Suisse M20, c'est un nouveau coup dur pour les Aigles. Surtout qu'ils recevront Zoug mercredi pour la première demi-finale de la Coupe de Suisse.

Zoug - GE Servette 3-2 ap (1-1 1-1 0-0 1-0)

Bossard Arena. 7015 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Wiegand, Prugger, Wüst et Obwegeser.

Buts: 3e Rod (Loeffel, Gerbe/à 5 contre 4) 0-1. 6e Lammer (Klingberg, Martschini/à 5 contre 3) 1-1. 34e Gerbe (Spaling, Almond/à 4 contre 4) 1-2. 39e Peter 2-2. 62e (61'00'') Klingberg (Helbling, Immonen) 3-2.

Zoug: Stephan; Helbling, Grossmann; Diaz, Morant; Schlumpf, Erni; Lüthi, Alatalo; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Zangger, McIntyre, Lammer; Peter, Diem, Schnyder.

GE Servette: Mayer; Jacquemet, Fransson; Loeffel, Mercier; Vukovic, Petschenig; Wick, Slater, Spaling; Gerbe, Almond, Rod; Simek, Kast, Rubin; Traber, Heinimann, Impose; Schweri.

Notes: Zoug au complet, Genève-Servette sans Douay, Romy (blessés), Antonietti (à Ajoie/LNB), Riat (Mondial M20) ni Ehrhardt (étranger surnuméraire). 18e Rod sort sur blessure. 44e tir sur le poteau de Slater.

Pénalités: 8 x 2' contre Zoug, 6 x 2' contre GE Servette. (ATS/Le Matin)