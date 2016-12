GE Servette - Berne 3-5 (1-2, 0-3 2-0)

5927 spectateurs. Arbitres: Eichmann/Fischer, Obwegeser/Wüst. Buts: 3e (2'57'') Kamerzin (Krueger/A 5 contre 4) 0-1. 4e (3'35'') Kast (Fransson/A 5 contre 3) 1-1. 8e Lasch (Ebbett, Arcobello/A 5 contre 4) 1-2. 24e Plüss (Arcobello, Andersson/A 5 contre 4) 1-3. 28e (27'02'') Moser 1-4. 28e (27'50'') Moser (Plüss/A 5 contre 4) 1-5. 51e Wick (Gerbe/A 5 contre 3) 2-5. 55e Petschenig (Loeffel) 3-5. Pénalités: 14 x 2' plus 10' (Mercier) contre Genève-Servette. 13 x 2 contre Berne. Topscorers PostFinance: Loeffel; Arcobello.



Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Fransson; Loeffel, Mercier; Vukovic, Petschenig; Wick, Slater, Rod; Gerbe, Almond, Spaling; Simek, Kast, Rubin; Traber, Heinimann, Impose; Schweri, Massimino.



Berne: Genoni; Andersson, Untersander; Noreau, Gerber; Jobin, Krueger; Kamerzin; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Hischier, Plüss, Scherwey; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Berger, Reichert, Müller; Randegger.



Notes: Servette sans Douay, Romy (blessés) et Ehrhardt (étranger surnuméraire). Berne sans Blum (blessés) et Macenauer (étranger surnuméraire). 9e Vukovic reçoit le puck dans le visage et ne revient plus sur la glace. Temps morts: Servette (58'12''); Berne (59'36'').