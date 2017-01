Grâce notamment à un doublé de son attaquant canadien Nick Spaling, GE Servette est venu à bout de Langnau 3-1. Et voici les Aigles au-dessus de la barre.

Que se passe-t-il lorsque les deux plus mauvaises attaques de LNA se retrouvent face à face? Ceux qui avaient parié avant ce match sur une partie avec peu de buts ont sans doute le porte-monnaie mieux garni.

Tout le monde connaît la frilosité des équipes entraînées par Heinz Ehlers. Pas question pour la formation emmentaloise de changer une recette qui ne lui réussit pas si mal. Quant à GE Servette, son manque de force de frappe offensive lui joue des tours puisque les Genevois couchaient sur trois défaites consécutives avec seulement cinq buts marqués. Mais les Aigles ont su continuer à attaquer même lorsque le sort ne voulait pas leur sourire. Et puis une inspiration. Celle de Kast à la 56e. Décrié par son entraîneur pour son manque de volonté face à Lausanne, le futur joueur de Zoug a remis un puck en or à Spaling qui s'est chargé de battre Ciaccio de fort belle manière. Comme un déclic, ce deuxième but du Canadien a appelé le troisième signé Wick sur un bel effort d'Impose.

GE Servette profite de ce succès pour repasser devant Kloten et occuper la huitième place avec deux longueurs d'avance sur les Aviateurs. Vendredi, les Grenat recevront FR Gottéron dans une rencontre qui sera extrêmement importante pour les deux clubs.

GE Servette - Langnau 3-1 (1-0 0-1 2-0)

Les Vernets, 5376 spectateurs. Arbitres: MM. Urban, Stricker; Fluri et Kaderli.

Buts: 19e Spaling (Slater) 1-0, 22e Koistinen (DiDomenico, Elo/4 c 3) 1-1, 56e Spaling (Kast) 2-1, 57e Wick (Imopse, Vukovic) 3-1.

GE Servette: Mayer; Loeffel, Mercier; Jacquemet, Fransson; Vukovic, Petschenig; Antonietti; Wick, Slater, Spaling; Gerbe, Kast, Rod; Simek, Rubin, Riat; Traber Heinimann, Impose; Schweri. Entraîneur: McSorley.

Langnau: Ciaccio; Koistinen, Seydoux; Randegger, Stettler; Zryd, Müller; A.Gerber, Currit, Elo, P.Berger, Lindemann; DiDomenico, Macenauer, N.Berger; Kuonen, Albrecht, Nüssli; R.Gerber, Chiriaev, Dostoinov. Entraîneur: Ehlers.

Notes: GE Servette sans Détraz, Massimino (surnuméraires), Ehrhardt (étranger surnuméraire), Romy, Almond, Chuard (blessés), Douay ni Leonelli (en LNB); Langnau sans Moggi (sunuméraire), Schremp (étranger surnuméraire), Blaser, Murray, Haas, Weisskopf (blessés), T.Gerber ni Wyss (en LNB). Tir sur les montants: DiDomenico (6e), Loeffel (25e). 37e sortie sur blessure de Rubin. Temps mort: Langnau (59e). Langnau sans gardien de 58'18'' à 59'23'', puis de

Pénalités: 5 x 2' contre GE Servette, 6 x 2' contre Langnau.

(ATS/Le Matin)