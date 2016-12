FR Gottéron - Zurich Lions 1-4 (0-2 0-1 1-1)

5319 spectateurs. Arbitres: Dipietro/Wehrli, Kaderli/Kovacs. Buts: 1ère (0''27) Blindenbacher (Suter) 0-1. 11e Suter (Thoresen/A 5 contre 4) 0-2. 29e Blindenbacher (Herzog) 0-3. 45e Steiner (Mottet, Bykov/A 5 contre 4) 1-3. 54e Rundblad (Kenins) 1-4. Pénalités: 6 x 2' contre Fribourg-Gottéron, 8 x 2' contre Zurich. Topscorers PostFinance: Sprunger; Thoresen.



Fribourg-Gottéron: Conz (41e Saikonnen); Rathgeb, Picard; Stalder, Leeger; Kienzle, Abplanalp; Chavaillaz; Mauldin, Cervenka, Birner; Fritsche, Rivera, Neuenschwander; Sprunger, Bykov, Mottet; Steiner, Schmutz, Neukom; Chiquet.



Zurich Lions: Schlegel; Blindenbacher, Phil Baltisberger; Rundblad, Geering; Seger, Marti; Hächler; Suter, Sjögren, Thoresen; Kenins, Schäppi, Herzog; Chris Baltisberger, Trachsler, Pestoni; Künzle, Shannon, Hinterkircher.



Notes: Fribourg-Gottéron sans Ritola, Loichat, Schilt, Maret (blessés) et Marchon (Suisse M20). Zurich san Guerra, Cunti, Bärtschi (blessés), Flüeler, Wick, Nilsson (malades), Karrer et Siegenthaler (Suisse M20). Tirs sur le poteau: Mauldin (26e) et Hinterkircher (27e).