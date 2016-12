Vous aimez ça, ces matches avec autant de pénalités ?

Non! C’est le cirque! Cela ne donne vraiment pas envie de jouer, c'est n'importe quoi! Tout le monde est hésitant, sur la retenue. Quand on va au duel, on ne sait plus comment se comporter. On réfléchit trop et on a peur de toucher l’adversaire avec la canne. Non, franchement, des matches dans ces conditions-là, cela ne fait plaisir à personne…

Davos par contre a bien profité de ses séquences de supériorité numérique en marquant cinq de ses six buts à 5 contre 4…

Leur powerplay a été efficace, c’est certain. Quant à nous, eh bien nous avons eu un coup de mou en boxplay au mauvais moment. Dommage…

Depuis que Mike McNamara a repris l’équipe, le HC Bienne est passé de la neuvième à la cinquième place. Pas grand monde aurait imaginé le HCB aussi bien placé avant d’attaquer l’année 2017…

Cela marche bien pour nous, c’est réjouissant pour la suite. Nous avons connu une belle séquence, avec davantage de victoires que de défaites. Nous avons changé certaines choses sur le plan tactique et cela a bien fonctionné. Nous espérons continuer sur cette même lancée en 2017. (Le Matin)