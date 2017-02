Lugano a décroché un succès important 5-3 contre Zoug. Julien Vauclair avec un but et deux assists et Damien Brunner avec un doublé ont largement contribué au succès tessinois. Les Luganais comptent désormais six points d'avance sur Langnau avec un match de plus.

Les Emmentalois l'ont emporté une deuxième fois du week-end contre Kloten au-delà du temps réglementaire (4-3 tab). Ces deux défaites condamnent pratiquement les Zurichois au tour contre la relégation.

De son côté, Davos a préservé sa 5e place grâce à un succès 3-2 contre Ambri.

Davos - Ambri-Piotta 3-2 (1-0 2-2 0-0)

Vaillant Arena. 5694 spectateurs. Arbitres: MM. Staudenmann, Stricker, Abegglen et Progin.

Buts: 11e Paschoud (Corvi, Schneeberger) 1-0. 26e (25'10'') Spylo (Dino Wieser, Schneeberger) 2-0. 26e (25'52'') Lauper (Hall) 2-1. 32e D'Agostini (Kamber, Zgraggen) 2-2. 40e (39'31'') Marc Wieser (Forster, Heldner) 3-2.

Davos: Senn; Du Bois, Kindschi; Heldner, Forster; Schneeberger, Paschoud; Jung, Rahimi; Ambühl, Ruutu, Kessler; Marc Wieser, Lindgren, Eggenberger; Spylo, Corvi, Dino Wieser; Simion, Walser, Jörg.

Ambri: Zurkirchen; Zgraggen, Gautschi; Fora, Collenberg; Ngoy, Jelovac; D'Agostini, Emmerton, Pesonen; Guggisberg, Hall, Lauper; Duca, Fuchs, Monnet; Kostner, Kamber, Lhotak; Bianchi, Berthon.

Notes: Davos sans Aeschlimann, Axelsson, Egli, Sciaroni (blessés) ni Kousal (étranger surnuméraire), Ambri sans Mäenpää, Berger, Trunz (blessés), Bastl (surnuméraire). 57e temps-mort d'Ambri, qui évolue sans gardien de 58'43'' à 59'54''.

Pénalités: 1 x 2' contre Davos, 2 x 2' contre Ambri.

Lugano - Zoug 5-3 (2-0 2-1 1-2)

Resega. 6549 spectateurs. Arbitres: MM. Dipietro, Wiegand, Gnemmi et Obwegeser.

Buts: 8e Hofmann (Vauclair, Brunner/à 5 contre 4) 1-0. 15e Walker (Vauclair) 2-0. 34e Vauclair (Brunner, Lapierre) 3-0. 38e Brunner 4-0. 40e (39'10'') Zangger 4-1. 50e McIntyre (Holden, Diaz/à 5 contre 4) 4-2. 57e McIntyre (Holden, Diaz/à 5 contre 3) 4-3. 59e Brunner 5-3 (dans la cage vide).

Lugano: Merzlikins; Chiesa, Furrer; Ulmer, Vauclair; Sartori, Wilson; Ronchetti; Bürgler, Zackrisson, Klasen; Bertaggia, Sannitz, Hofmann; Fazzini, Lapierre, Brunner; Reuille, Gardner, Walker; Romanenghi.

Zoug: Stephan; Diaz, Morant; Lüthi, Alatalo; Fohrler, Erni; Martschini, Holden, Suri; Klingberg, Immonen, Senteler; Zangger, McIntyre, Lammer; Peter, Diem, Schnyder.

Notes: Lugano sans Morini, Fontana, Kparghai (blessés), Hirschi (malade) ni Martensson (étranger surnuméraire), Zoug sans Helbling, Schlumpf ni Grossmann (blessés). 45e tir sur le poteau de Sannitz. Zoug évolue sans gardien de 58'30'' à 58'52''.

Pénalités: 5 x 2' contre Lugano, 6 x 2' contre Zoug.

Langnau - Kloten 4-3 tab (2-0 0-2 1-1 0-0)

Ilfis. 5900 spectateurs. Arbitres: MM. Vinnerborg, Wehrli, Kaderli et Kovacs.

Buts: 7e Nils Berger (Pascal Berger/à 5 contre 4) 1-0. 14e DiDomenico (Koistinen/à 5 contre 3) 2-0. 24e Sanguinetti (Cunti/à 5 contre 4) 2-1. 36e Grassi (Bircher) 2-2. 50e Pascal Berger (Koistinen) 3-2. 60e (59'04'') Shore (Sanguinetti/à 6 contre 4) 3-3. Tirs au but: Shore -, Elo -; Praplan -, Dostoinov -; Genoway -, Chiriaev -; Sanguinetti -, Macenauer -; Hollenstein -, Koistinen 1-0.

Langnau: Ciaccio; Zryd, Koistinen; Hueguenin, Seydoux; Weisskopf, Randegger; Elo, Macenauer, Nils Berger; DiDomenico, Albrecht, Nüssli; Dostoinov, Chiriaev, Moggi; Kuonen, Pascal Berger, Lindemann.

Kloten: Martin Gerber; Gähler, Ramholt; Sanguinetti, Harlacher; Bircher, Back; Praplan, Cunti, Hollenstein; Grassi, Shore, Sheppard; Obrist, Lemm, Kellenberger; Genoway, Schlagenhauf, Leone.

Notes: Langnau sans Blaser, Stettler, Müller, Roland Gerber (blessés) ni Lashoff (étranger surnuméraire), Kloten sans Von Gunten, Stoop, Frick, Weber (blessés) ni Bieber (malade). 32e tir sur le poteau de Shore. 58'46'' temps-mort de Kloten, qui évolue sans gardien de 58'25'' à 59'04''.

Pénalités: 5 x 2' contre Langnau, 7 x 2' contre Kloten.

Classement: 1. Berne 44/92 (137-102). 2. Zurich Lions 44/91 (144-102). 3. Zoug 44/90 (141-102). 4. Lausanne 45/77 (142-123). 5. Davos 44/68 (132-119). 6. Genève-Servette 45/66 (118-122). 7. Bienne 44/64 (130-124). 8. Lugano 46/62 (129-151). 9. Langnau Tigers 45/56 (108-128). 10. Kloten 45/52 (127-151). 11. Ambri-Piotta 45/44 (108-144). 12. Fribourg-Gottéron 45/42 (112-160).