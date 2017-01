Personne dans le camp fribourgeois n’a pu apporter de bonne nouvelle concernant l’état de santé d’Andreï Bykov, lourdement chargé dans le dos par la défenseur du HC Bienne Marco Maurer alors que l’on jouait la 38e minute. Une charge grossière qui a valu une pénalité de match à son auteur. «Andreï était sonné, a expliqué Larry Huras, qui n’a toutefois pas pu en dire plus concernant la blessure de l’un de ses joueurs les plus dominants depuis le début de l’année. S’il s’avère que le numéro 89 des Dragons souffre d’une commotion, FR Gottéron aurait alors perdu bien davantage qu’un match samedi soir dans le Seeland (défaite 4-2). «Andreï voulait tenter de revenir au jeu en troisième période mais nous n’avons voulu prendre aucun risque avec lui», a ajouté Huras, visiblement préoccupé par l’état de santé de son joueur de centre, excellent samedi à Bienne avant sa blessure et auteur de cinq passes décisives au cours des trois derniers matches.

(Le Matin)