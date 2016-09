Le Canada a pris l'ascendant dans la finale de la Coupe du monde de hockey sur glace en battant l'Europe 3-1 dans l'acte I de la finale, mardi à Toronto. Les Canadiens, doubles champions olympiques en titre, n'ont plus besoin que d'une victoire, jeudi dans le match No 2 ou samedi dans le match No 3, pour s'adjuger la Coupe du monde.

L'attaquant de Boston Brad Marchand a ouvert la marque, puis Steven Stamkos a doublé la mise, avant la fin de la première période. Mais la sélection européenne a réduit le score à 2-1 grâce à l'attaquant slovaque de Détroit Tomas Tatar, auteur du but de la qualification pour la finale en prolongation contre la Suède.

Le portier canadien Carey Price a été le grand artisan de la victoire du Canada, qui a été dominé en deuxième période: le gardien de Montréal a réalisé 32 arrêts et n'a concédé que six buts en cinq matches.

Patrice Bergeron, sur un service de Sidney Crosby, a mis le Canada hors de portée dans le troisième tiers-temps.

«Ce match est frustrant, car nous avons concédé des buts trop facilement en prenant trop de risques au mauvais moment, a regretté l'entraîneur de l'Europe, Ralph Krueger. Mais je suis fier de mon équipe, ce match doit nous donner confiance, on sait qu'on peut battre le Canada.» (AFP/Le Matin)