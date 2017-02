Devant plus de 4000 spectateurs, les Soleurois ont dynamité un HC La Chaux-de-Fonds à la dérive à deux semaines du début des play-off. Côté Olten, le Canadien Justin Feser s'est régalé avec deux buts et deux assists. Le 10e but a été l'oeuvre du Genevois Thomas Heinimann, qui a rejoint la grande colonie de joueurs de Genève-Servette à Olten. Une semaine après l'arrivée de l'entaîneur Bengt-Ake Gustafsson, Olten a montré qu'il était prêt pour les séries finales.

Grâce à son succès 5-1 face aux GCK Lions, Langenthal a définitivement remporté la qualification. Dans la lutte pour la huitième place, Thurgovie a peut-être remporté un match décisif contre son adversaire direct Winterthour (4-0). Les Thurgoviens possèdent désormais cinq points d'avance sur leur adversaire du soir à quatre journée de la fin du tour de qualification. (si/nxp)