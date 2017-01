Les Suisses se sont inclinés 2-0 à Montréal contre la Finlande dans leur dernier match du tour préliminaire du Championnat du monde M20 au Canada. Ils terminent à la 4e place de leur groupe et affronteront les Etats-Unis en quarts de finale.

Après leur succès de la veille face au Danemark (5-4 tab), les Helvètes étaient assurés de leur qualification mais avaient la possibilité, en cas de victoire, de finir à la 2e place du groupe. Las, ils sont complètement passés à côté de leur match, face à des Finnois qui n'avaient pourtant pas encore remporté le moindre point et qui disputeront le tour de relégation.

Seul le gardien a brillé

Les Suisses ont même été clairement inférieurs. Ils n'ont tiré que 17 fois au but. Sans les nouveaux exploits de leur portier Joren van Pottelberghe, ils seraient repartis avec une «veste«. Le talentueux gardien a stoppé 49 tirs. En tout, il totalise 145 parades lors du tour préliminaire, plus que tout autre gardien.

Le sélectionneur suisse Christian Wohlwend ne décolérait pas: «L'opportunité de terminer deuxièmes du groupe nous était servie sur un plateau, mais nous n'avons rien fait pour aller chercher la victoire. C'était catastrophique.» Le coach a assuré n'avoir jamais vu son équipe montrer aussi peu d'engagement depuis qu'il en a repris la tête, en début de saison, en succédant à John Fust. Ce dernier avait échoué à qualifier la Suisse pour les quarts lors des deux précédentes éditions.

Zehnder malade

Les Finlandais ont marqué leur deux buts au deuxième tiers, par Aapeli Rasanen et Eeli Tolvan, auteurs chacun d'un but et d'un assist. Lors du 2-0 tombé à la 34e, le capitaine suisse Calvin Thürkauf, de retour dans l'équipe après une suspension, «chauffait» le banc des pénalités. Les Suisses étaient privés de Yannick Zehnder, auteur de deux buts contre le Danemark. L'attaquant de Zoug Academy (NLB) avait été victime de vomissements avant la rencontre mais devrait être rétabli contre les Etats-Unis, dans une rencontre qui aura lieu à Toronto.

Face aux USA, il s'agira de clairement hausser le niveau. Les Américains n'ont pas perdu un seul point, battant au passage le Canada 3-1. En match de préparation, les Suisses s'étaient inclinés 4-3 contre cette équipe, après avoir livré un bon match. (ATS/Le Matin)