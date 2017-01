La star des Canucks voyage avec un trafiquant de drogue

Le journal Postmedia News vient de publier une photo Facebook du Suédois Daniel Sedin accompagné d’un pilote d’hélicoptère lors d’une balade en montagne. Rien de plus banal jusque-là, on est d’accord là-dessus. Sauf qu’il y avait un «léger» problème dans ce duo improbable, problème aussitôt repéré par le sergent Lindsey Houghton des Forces Spéciales, qui s’est empressé de contacter le président des Canucks de Vancouver, Trevor Linden.

Et pour cause puisque le pilote en question n’était autre que Edward «Skeeter» Russell, un malfrat qui venait de purger 4 ans et demi de prison aux États-Unis pour trafic de stupéfiants. Le nom de Russell avait fait surface dans une enquête policière qui a mené à la saisie de 850 kilos de cocaïne pour un montant de 3,5 millions de dollars canadiens. L’histoire devient même inquiétante si l’on sait que le frère de Russell s’est fait tuer en 2015 à Surrey, dans une affaire de règlement de comptes.

Le policier Houghton a donc cru bon d’aviser l’organisation de Vancouver afin de veiller à la sécurité de ses joueurs. Il s’avère en effet que Bo Horvat et le Suisse Sven Baertschi avaient eux aussi précédemment effectué un tour d’hélicoptère avec un ami de Russell…

Dans un communiqué, le président des Canucks avoue son étonnement. «Daniel, Bo et Sven partagent les plus haut critère d’intégrité et ont été complètement surpris d’apprendre les antécédents de la personne concernée. Les arrangements pour les voyages n’ont pas été faits avec lui directement et toutes les interactions étaient très minimes pendant la journée. Si nos joueurs avaient été conscients de son passé apparent, ils n’auraient pas accepté l’invitation.»

Comme quoi, mieux vaut surveiller ses fréquentations. Surtout quand on veut «s'envoyer en l'air» avec des pilotes peu recommandables...