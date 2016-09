Pour son premier match à la tête de la formation fribourgeoise, Larry Huras avait choisi de faire jouer ses «stars». Pas de repos pour les guerriers. Normal, étant donné que le Canadien avait envie de voir ses joueurs en action avant les matches du week-end en championnat.

L'ancien consultant de la RTS a pu se rendre compte que sa présence n'a pas encore eu de véritable effet dans les esprits fribourgeois. Mais les Fribourgeois ont tout de même fait preuve de caractère pour tourner la rencontre. Menés 3-1 à la 10e, les Dragons ont dû attendre la 40e pour inverser la tendance.

Et c'est Andreï Bykov qui a une fois de plus enfilé son costume de sauveur en inscrivant le 2-3 puis le 4-3, à chaque fois aidé par Stalder et son meilleur pote Sprunger. Un succès étriqué, mais qui ne peut faire que du bien aux Dragons.

GE Servette n'avait pas une tâche bien compliquée à Guin. Les Grenat, avec une équipe rajeunie, n'ont fait qu'une bouchée (7-1) de l'équipe singinoise qui milite en 1re ligue. Romy et Traber ont réussi un doublé pour des Servettiens qui ont classé l'affaire en onze minutes lors du tiers initial.

Deuxième club lémanique en lice ce soir, Star Forward y a cru un petit moment face à Bienne (défaite 6-2). Les joueurs de Laurent Perroton ont mené 52 secondes à la 27e (2-1), mais Robbie Earl a vite douché les espoirs morgino-lausannois. Un but en power-play et un en box-play dans la continuité ont eu raison de la volonté des Vaudois.

Ambri-Piotta éliminé

Les autres clubs de LNA ont tous fait le boulot...ou presque. Langnau a dominé Viège 8-4, Zoug en a fait de même avec Wiki-Münsingen 10-1 et Kloten a battu Frauenfeld 4-1. Incapable de l'emporter dans le temps réglementaire cette saison, Ambri-Piotta a touché le fond en s'inclinant 4-1 face aux GCK Lions.

La position de Hans Kossmann, déjà fragile, ne semble en tous les cas pas s'être renforcée après cette défaite face à un pensionnaire de LNB qui ne vise que la formation de jeunes joueurs.

Dans la dernière partie de la soirée, Rapperswil est allé chercher sa qualification à Winterthour (5-2) dans le seul duel d'équipes de LNB.

Mercredi auront lieu les huit autres seizièmes de finale avec notamment Lausanne qui se rendra en Ajoie. (si/Le Matin)