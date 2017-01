Lausanne s'est incliné 3-2 à Kloten et a donc laissé aux Zurichois le droit de défier Genève-Servette en finale le 1er février. Une rencontre qui se disputera à Kloten, comme en a décidé le tirage au sort effectué dans la foulée de la qualification des Aviateurs.

Le LHC peut s'en vouloir car il avait toutes les armes en main pour s'offrir une troisième finale de Coupe, la deuxième consécutive. Toutes sauf, malheureusement pour lui, l'efficacité. Les Lausannois ont dominé et ont même frappé les premiers - par Jeffrey Dustin à 5 contre 3 à la 4e. Mais ils n'ont pas su matérialiser leur supériorité, peinant à véritablement créer le danger devant la cage de Martin Gerber.

Ajoutez à cela d'importantes baisses de concentration en défense et vous comprendrez pourquoi ce sont les Aviateurs - qui restaient pourtant sur huit défaites de rang - et non les Lions - quatrièmes de LNA - qui joueront le 1er février pour un premier titre dans la compétition. Kloten a tout d'abord égalisé à la 13e par un Vincent Praplan totalement oublié seul face à Pascal Caminada, puis a pris l'avantage par un Romano Lemm profitant d'une défense passive (25e) avant de plier l'affaire grâce, encore, à Lemm (50e).

Bien sûr, tout ne fut pas facile dans les dix dernières minutes. Surtout après le 3-2 inscrit par Dario Truttmann à la 56e. Les Vaudois ont poussé, fort dans les deux dernières minutes, sans pour autant parvenir à arracher l'égalisation.

La finale opposera donc deux formations qui, actuellement, se battent pour une place en play-off et ne sont séparées que par deux points (44 pour le GSHC, 42 pour les Zurichois). Pour les Genevois, il s'agira de soulever le trophée une troisième fois, 45 ans après son dernier sacre qui avait marqué l'interruption de la compétition jusqu'en 2014. Kloten, pour sa part, s'était hissé jusqu'en finale en 2015 mais s'était incliné face à Berne. (si/nxp)