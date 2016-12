6069 spectateurs. Arbitres: Kurmann/Mandioni, Abegglen/Progin. Buts: 12e Martensson (Bürgler, Klasen) 1-0. 23e Martensson (Gardner, Bürgler/A 5 contre 4) 2-0. 26e Ryser (Danielsson, Jeffrey) 2-1. 29e Bürgler (Martensson, Wilson) 3-1. 31e Augsburger (A 4 contre 5!) 3-2. 56e Pesonen (Froidevaux/A 5 contre 4) 3-3. 58e Déruns (Herren, Walsky) 3-4. Pénalités: 9 x 2' contre Lugano. 11 x 2' contre Lausanne. Topscorers PostFinance: Klasen; Jeffrey. Lugano: Merzlikins; Chiesa, Furrer; Ulmer, Hirschi; Ronchetti, Wilson; Sartori; Bürgler, Martensson, Klasen; Hofmann, Gardner, Lapierre; Bertaggia, Sannitz, Walker; Reuille, Romanenghi, Morini. Lausanne: Huet; Junland, Borlat; Gobbi, Trutmann; Fischer, Lardi; Nodari; Walsky, Froidevaux, Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Déruns, Miéville, Herren; Antonietti, Kneubühler, Augsburger. Notes: Lugano sans Fontana, Brunner, Kparghai, Vauclair (blessés) et Zackrisson (étranger surnuméraire). Lausanne sans Genazzi, Conz (blessés), Ledin (étranger surnuméraire) et In-Albon (Suisse M20). 56e temps mort Lugano. Lugano sans gardien de 58'34'' à 59'32''.

Avis de disparition. On recherche le jeu à 5 contre 5. Depuis mardi et l'application à la lettre du règlement par les arbitres sur demande des clubs, le jeu à 5 contre 5 n'existe pratiquement plus. Les directeurs sportifs de LNA ont souhaité ce tour de vis afin de supprimer les petites fautes qui freinent le jeu.

Mais à l'heure actuelle, ce sont les multiples pénalités qui allongent artificiellement les parties tout en irritant le public. Encore une fois, la très grande majorité des pénalités sont justifiées, mais on a aussi l'impression que certains joueurs profitent du moindre contact pour se poser en victimes, d'où un nombre exponentiel de situations à 5 contre 3.

Le premier but de la saison pour Déruns

En visite à Lugano, Lausanne a par exemple dû faire face à une situation de double infériorité numérique pendant 3'33. Cela représente 213 secondes avec deux hommes de moins sur la glace pour les Vaudois qui ont pourtant réussi à se tirer de ce mauvais pas. Mieux, les Vaudois ont su passer outre leurs douze punitions mineures pour s'imposer à la Resega après treize (!) ans de disette.

Cela faisait en effet depuis le 11 février 2003 que les Lausannois n'avaient plus quitté Lugano avec un succès. Et ce succès, les Vaudois sont allés le chercher. Menés 3-1, ils ont d'abord réduit l'écart sur un but d'Augsburger en infériorité numérique.

Et puis lors de la dernière période, Pesonen et Déruns ont renversé la vapeur en faveur du LHC. Thomas Déruns a d'ailleurs attendu le meilleur moment pour marquer son premier but cette saison. Les Lions occupent toujours la quatrième place avec 54 ponts et un joli matelas de treize longueurs sur la barre. (ats/Le Matin)