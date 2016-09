Leader du Championnat de LNA, Lausanne a tremblé jusqu'à la dernière minute pour assurer sa qualification à Ajoie (5-4) en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse.

Les Vaudois, avec Pascal Caminada dans les buts puisque Huet avait été laissé au repos, ont souffert tout au long de la partie face à des Jurassiens vindicatifs. A la mi-match, les joueurs de Gary Sheehan menaient 3-1 après des réussites de Steven Macquat - un junior du LHC ! - Victor Barbero et Leonardo Fuhrer. Mais en 32'' à la 32e, Danielsson et Genazzi ont rétabli la parité. Casserini a redonné l'avantage aux Jurassiens en supériorité numérique en fin de deuxième période mais Danielsson pour son deuxième but en compétition officielle cette saison a égalisé dès la reprise du troisième tiers-temps. La prolongation menaçait pour le leader du Championnat, qui avait laissé le défenseur suédois Junland au repos mais avait titularisé pour la première fois de la saison son compatriote Ledin, quand Froidevaux a marqué le but décisif à 22'' du terme du temps réglementaire.

Berne éliminé par Biasca

Ainsi après Ambri-Piotta mardi contre les GCK Lions, Berne est la deuxième équipe de LNA à subir une élimination au premier tour de la Coupe de Suisse. Les joueurs de la capitale se sont inclinés 2-1 tab face à l'équipe expérimentale de LNB des Biasca Ticino Rockets. Mais cette élimination n'est sans doute pas une si grande surprise dans la mesure où les Bernois sont venus au Tessin avec neuf juniors et aucun joueur étranger. C'est se moquer de la compétition et donc l'issue n'en est que plus normale.

Eliminé au premier tour lors des deux premières éditions de la Coupe, Davos a fait l'effort cette fois-ci de ne pas sombrer dans le ridicule. A Wetzikon (1re ligue), les Grisons ont tout de même été accrochés durant la première période (1-1). Mais ils ont fait la différence dans le deuxième tiers-temps (0-4) avec des buts de Kousal, Corvi, Kessler et Walser. Ils se sont finalement imposés 5-2.

Les Lions de Zurich ont assuré leur qualification grâce à un 4-0 face au voisin de Dubendorf (1re ligue). Lugano, après un week-end désastreux en Championnat, s'est refait une petite santé. Avec l'équipe au complet sans les blessés, les Tessinois n'ont laissé aucune chance à Thurgovie. Damien Brunner a réussi un doublé face à son frère Adrian.

A Sierre, La Chaux-de-Fonds n'a guère laissé d'espoir à Sierre (1re ligue). Les Neuchâtelois se sont imposés 5-1.

Tous les résultats:

Coupe de Suisse. Seizièmes de finale. Mardi: Guin (1re ligue) - Genève-Servette 1-7 (0-4 1-3 0-0). Red Ice (LNB) - Fribourg Gottéron 3-4 (3-2 0-2 0-0). Viège (LNB) - Langnau Tigers 4-8 (1-3 0-2 3-3). Frauenfeld (1re ligue) - Kloten 1-4 (0-2 1-1 0-1). GCK Lions (LNB) - Ambri-Piotta 4-1 (1-1 1-0 2-0). Star Forward (1re ligue) - Bienne 2-6 (1-1 1-3 0-2). Winterthour (LNB) - Rapperswil-Jona Lakers (LNB) 2-5 (0-2 1-1 1-2). Wiki-Münsingen (1re ligue) - Zoug 1-10 (0-2 0-5 1-3).

Mercredi. Argovia Stars (1re) - Olten (LNB) 1-3 (0-1 1-2 0-0). Brandis (1re ligue) - Langenthal (LNB) 1-6 (1-2 0-2 0-2). Wetzikon (1re) - Davos 2-5 (1-1 0-4 1-0). Biasca Ticino Rockets (LNB) - Berne 2-1 tab (1-0 0-1 0-0 0-0). Dubendorf (1re) - Zurich Lions 0-4 (0-1 0-2 0-1). Ajoie (LNB) - Lausanne 4-5 (1-1 3-2 0-2). Sierre (1re) - La Chaux-de-Fonds (LNB) 1-5 (0-1 1-3 0-1). Thurgovie (LNB) - Lugano 0-7 (0-1 0-3 0-3).

Tirage des huitièmes de finale: jeudi, (matches les 25/26 octobre). (si/nxp)