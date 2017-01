Lausanne s'est imposé 2-1 aux tirs au but face à Genève-Servette au terme d'un derby lémanique de LNA bien terne. Les deux équipes se retrouveront ce dimanche à 15h45 à Lausanne.

Le point supplémentaire vaudois est venu de la canne de Herren et Walsky, qui ont transformé leur tir au but. Les Vaudois ont ainsi cueilli leur cinquième succès consécutif. Dans une partie d'une faiblesse technique consternante, les occasions à relever ont été rares. Pourtant, la rencontre avait été parfaitement lancée par Jim Slater côté servettien, qui a transformé un rebond consécutif à un tir de Wick (5e) pour l'ouverture du score.

Les Genevois n'ont pourtant jamais sur profiter de cet avantage à la marque. Moins de 3' plus tard, Walsky passait en revue ce qui restait de la défense genevoise à 5 contre 3 pour battre le portier Mayer, qui avait perdu de vue le palet. Ce fut ensuite une longue série de sorties de zone ratées, de passes galvaudées et de tirs hors-cadre. On se serait cru revenu au temps des derbies servis à la sauce Ehlers. Comme les deux gardiens n'ont pas montré de signes de faiblesse, eux, le score a longtemps stagné.

A la 44e, un souffle a réveillé les Vernets. L'un des arbitres a sifflé un penalty pour une faute de Ryser sur Impose. Las, le jeune attaquant servettien n'a même pas eu l'honneur de pouvoir transformer le tir au but. Légèrement touché, «on» lui a conseillé de rester sur le banc au grand dam des Lausannois. Nommé remplaçant, Loeffel - pourtant l'un des meilleurs sur la glace - a buté sur Huet.

Les Lausannois s'en sont bien sortis au cours de la prolongation. Pour les 42' dernières secondes de jeu, ils se sont retrouvés à 3 contre 5 juste après que Fransson a ajusté à deux reprises la transversale. Mais les Genevois décidement trop brouillés avec le jeu en supériorité numérique ont laissé passer leur chance.

(Le Matin)