Lausanne a mis un terme à sa série de cinq défaites. Les Vaudois ont ainsi pris leur revanche (3-1) sur des Fribourgeois qui les avaient battus 2-1 lors de leur dernière venue à St-Léonard et qui a correspondu à leur première défaite de la série. La partie fut longtemps serrée avec des gardiens à l'honneur. Conz a réalisé un arrêt spectaculaire face à Genazzi imité quelques secondes plus tard par Caminada face à Cervenka. Les Lausannois ont réussi à percer la défense fribourgeoise au début de la troisième période par Junland d'un tir du poignet bien placé alors que Conz était masqué par trois joueurs. Puis Herren a donné deux buts d'avance au LHC avant que Cervenka ne mettent fin aux espoirs de blanchissage de Caminada à 57'' du terme de la partie.

FR Gottéron – Lausanne 1-3 (0-0 0-0 1-3)

BCF Arena. 6028 spectateurs. Arbitres: MM. Koch, Oggier, Gurtner et Wüst.

Buts: 42e Junland (Jeffrey/ 5 c 4) 0-1, 56e Herren (Ryser/ 5 c 4) 0-2, 60e (59’03) Cervenka (Sprunger / 6 c 5) 1-2, 60e (59’38) Walsky (5 c 6, cage vide) 1-3.

FR Gottéron: Conz; Rathgeb, Schilt; Leeger, Kienzle; Maret, Abplanalp; Chavaillaz; Sprunger, Cervenka, Birner; Neuenschwander, Rivera, Neukom; Mauldin, Vesce, Fritsche; Steiner, Schmutz, Mottet; Chiquet. Entraîneur: Huras.

Lausanne: Caminada; Gobbi, Fischer; Junland, Borlat; Trutmann, Genazzi; Nodari; Walsky, Froidevaux, Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Déruns, Miéville, Herren; Antonietti, Kneubühler, Augsburger; Schelling. Entraîneur: Ratushny.

Notes: FR Gottéron sans Bykov, Glauser, Loichat, Stalder (blessés), Picard (surnuméraire) ni Marchon (LNB). Lausanne sans Huet (ménagé), Conz, Lardi, Ledin (surnuméraires), In-Albon (juniors élites) ni Savary (Red Ice). Présence du sélectionneur de l’équipe de Suisse, Patrick Fischer. Tir sur le poteau: Birner (47e). Temps mort demandé par FR Gottéron (58’57).

Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron, 7 x 2’ contre Lausanne. (Le Matin)