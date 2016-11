Lausanne et Genève ont passé l'écueil des quarts de finale de la Coupe. Les Vaudois ont battu Langnau 3-2 et les Aigles ont dominé Davos 6-3, alors que Fribourg s'est incliné contre Zoug sur le score de 2-1.

Décicément, Lausanne apprécie la Coupe de Suisse. Finaliste en février contre Zurich, le LHC n'est pas tombé dans le piège emmentalois. C'est un but de Per Ledin, à la 43e, qui a permis aux Vaudois de fêter un nouveau succès face aux Bernois.

Les Lausannois n'ont rien volé, se montrant plus dangereux que les hommes de Heinz Ehlers. Malgré plusieurs joueurs laissés au repos, comme Huet et Pesonen, les Lions ont livré une partie correcte. En face, les Bernois ont cherché à faire bonne figure devant leur public mais l'impression dégagée n'était pas forcément celle que les fans avaient envie de voir. On a senti des Emmentalois motivés mais sans plus.

Du coup le club dirigé par Dan Ratushny en a profité et c'est une nouvelle demi-finale qui se présente début janvier. Les Lausannois auront à coeur de se qualifier pour la finale avec une issue plus favorable.

Sept secondes magiques à Servette

Aux Vernets, tout s'est joué à la 50e. Et en sept secondes. Jacquemet puis Schweri ont fait passer le score de 3-3 à 5-3 en faveur des hommes de Chris McSorley. Contraints de jouer une bonne partie de la fin du match en infériorité numérique, les Grenat ont tenu le choc pour décrocher une qualification qui fera du bien à un club secoué en ce moment par des rumeurs concernant sa gouvernance.

Sur le plan sportif, Riat et surtout Schweri ont marqué les esprits. Etincelant en début de saison, puis mis de côté par McSorley lors des derniers matches, le jeune Kay Schweri a peut-être prouvé à son coach qu'il avait retrouvé sa touche offensive.

Sept secondes tragiques pour Gottéron

Cruel épilogue à Fribourg. Il ne restait plus que sept secondes avant la prolongation lorsque Jarkko Immonen a pu tromper Conz pour offrir un avantage décisif à Zoug. Un but tombé en double supériorité numérique qui a qualifié les joueurs de Harold Kreis pour les demi-finales. Picard et surtout Leeger auront de quoi ruminer. Le Canadien a pris deux minutes pour une obstruction alors que l'ancien Lausannois a expédié le puck en dehors de la surface de jeu.

Mais honnêtement, Larry Huras n'avait pas envie de prendre tous les risques. Il a donc soigneusement ménagé plusieurs de ses pièces maîtresses comme Sprunger, Cervenka et Birner. Dans ces conditions, Fribourg n'a bien évidemment pas eu le même rendement offensif. Les Dragons pourront toujours se consoler avec la Coupe d'Europe, puisqu'ils sont toujours en lice en Ligue des champions.

Mercredi, le dernier quart de finale mettra aux prises Langenthal à Kloten. (ats/nxp)