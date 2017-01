Jorge Alves se souviendra longtemps de sa soirée de réveillon de 2016. Habituellement responsable matériel de Carolina, cet homme de 37 ans a dû faire son entrée en jeu en NHL pour y disputer les 7 dernières secondes du revers 3-1 des Hurricanes à Tampa Bay.

«C'est incroyable, a lâché Alves après la rencontre sur nhl.com. Le coach m'a appelé, je ne pouvais pas y croire. Durant des années, on m'a toujours fait ce gag dans le vestiaire: «ce soir tu joues». Et aujourd'hui, ça a vraiment été le cas. C'était une superbe expérience».

Mais comment en est-on arrivé là? Ancien gardien d'une ligue modeste, Alves avait dû revêtir l'équipement du remplaçant afin de remplacer au pied levé le portier suédois Eddie Läck, le No2 des Canes derrière le titulaire Cam Ward étant malade. Et comme de toute évidence, le coach de Carolina avait décidé de lui offrir un petit cadeau pour tous les services rendus. La surprise du Nouvel An, quoi. Assortie d'un contrat d'essai en bonne et due forme malgré tout. Au cas où Eddie Läck n'était pas rétabli...

Il a encore officié entre les tiers temps dans sa tenue de joueur!

