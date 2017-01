Match a priori déséquilibré, le derby entre Berne et Langnau n'a pas accouché d'un score logique. La faute à des Emmentalois qui n'avaient vraiment pas envie de se laisser faire par leur puissant voisin. Du coup les hommes d'Ehlers ont fait mordre la poussière aux Ours 4-1. Les Tigers ont frappé lors du début de chaque tiers et en toute de fin de période médiane pour se payer la peau de l'ours. Et les Emmentalois de reprendre trois longueurs d'avance sur les Dragons au classement.

Le doublé de Von Gunten

Kloten refuse lui aussi de se laisser couler. Qualifiés pour la finale de la Coupe de Suisse jeudi après avoir battu le LHC, les Aviateurs ont enchaîné en venant à bout de leur meilleur ennemi Zurich 3-1. Mention spéciale à Patrick Von Gunten auteur d'un doublé en power-play.

Davos septième

Davos a de son côté remporté une partie essentielle face à Lugano. Les Grisons ont dominé les Tessinois 5-3 et les voilà septièmes à une longueur des Bianconeri. Lanterne rouge, Ambri a dû laisser la victoire à Zoug 3-2. Le sort des Léventins ressemble à celui des Fribourgeois.

Davos - Lugano 5-3 (3-1 2-0 0-2)

Vaillant Arena. 5419 spectateurs. Arbitres: MM: Kurmann, Prugger, Progin et Wüst.

Buts: 4e Kessler (Ambühl) 1-0, 6e Kousal (Lindgren, Marc Wieser/5 c 4) 2-0, 15e Ambühl (Kindschi) 3-0, 18e Martensson (Bürgler, Fazzini/4 c 3) 3-1, 31e Dino Wieser (Simion, Lindgren) 4-1, 36e Corvi (Simion, Paschoud) 5-1, 43e Lapierre (Hofmann, Ulmer/5 c 4) 5-2, 47e Sannitz (Lapierre) 5-3.

Davos: Senn; Du Bois, Kindschi; Heldner, Forster; Forrer, Paschoud; Jung, Rahimi; Ambühl, Walser, Kessler; Marc Wieser, Lindgren, Kousal; Simion, Corvi, Dino Wieser; Portmann, Schneeberger, Eggenberger.

Lugano: Merzlikins; Chiesa, Furrer; Ulmer, Wilson; Ronchetti, Hirschi; Sartori; Bürgler, Martensson, Klasen; Walker, Lapierre, Sannitz; Fazzini, Hofmann, Bertaggia; Romanenghi, Gardner, Reuille.

Notes: Davos sans Sciaroni, Jörg, Axelsson, Egli ni Ruutu (blessés), Lugano sans Brunner, Manzato, Kparghai, Vauclair, Morini, Fontana (blessés) ni Zackrisson (étranger surnuméraire). 47e temps mort pour Davos. 59'00 temps mort pour Lugano. Lugano sans gardien dès 58'59.

Pénalités: 5 x 2' contre Davos, 7 x 2' contre Lugano.

Langnau Tigers - Berne 4-1 (1-1 2-0 1-0)

Ilfis. 6000 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Koch, Vinnerborg, Bürgi et Kovacs.

Buts: 3e Roland Gerber (Dostoinov) 1-0, 8e Scherwey (Luca Hischier) 1-1, 21e (20'19) Elo (Koistinen) 2-1, 40e (39'46) F. Randegger 3-1, 41e (40'36) P. Berger (N. Berger) 4-1.

Langnau Tigers: Ciaccio; Adrian Gerber, Koistinen; Stettler, Flurin Randegger; Zryd, Yves Müller; Elo, Pascal Berger, Sven Lindemann; DiDomenico, Albrecht, Nils Berger; Kuonen, Schremp, Claudio Moggi; Roland Gerber, Chiriaev, Dostoinov; Nüssli.

Berne: Genoni; Untersander, Blum; Beat Gerber, Noreau; Jobin, Krueger; Kamerzin, Andersson; Ruefenacht, Arcobello, Simon Moser; Scherwey, Martin Plüss, Luca Hischier; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Alain Berger, Reichert, Marco Müller.

Notes: Langnau sans Yannick Blaser, Lukas Haas, Seydoux, Weisskopf (blessés) ni Macenauer (étranger surnuméraire). 3e tir sur la transversalve d'Alain Berger. 52e tir sur le poteau de Schremp.

Pénalités: 2 x 2' contre Langnau, 3 x 2' contre Berne.

Ambri - Zoug 2-3 (1-2 0-1 1-0)

Valascia. 6038 spectateurs. Arbitres: MM. Konc (SVK), Wiegand, Castelli et Stuber.

Buts: 2e (1'27) Guggisberg (Hall, Lauper) 1-0, 3e (2'39) Morant (Diaz, Holden) 1-1, 13e Marchon (Helbling, Schnyder) 1-2, 25e Martschini (Diaz, Holden/à 5 c 3) 1-3, 53e Hall (Monnet, Ngoy) 2-3.

Ambri: Zurkirchen; Zgraggen, Mäenpää; Fora, Collenberg; Ngoy, Jelovac; Berger; Kostner, Emmerton, Pesonen; Berthon, Hall, Lauper; Guggisberg, Kamber, Bianchi; Lhotak, Fuchs, Monnet; Bastl.

Zoug: Haller; Helbling, Grossmann; Diaz, Morant; Schlumpf, Erni; Lüthi, Alatalo; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Schnyder, Diem, Lammer; Peter, Marchon, Arnold.

Notes: Ambri sans Duca, Gautschi, D'Agostini ni Trunz (blessés), Zoug sans Zangger, Stephan ni McIntyre (malades). 16e tir sur la transversale de Grossmann. 45e tir sur le poteau de Martschini. Ambri sans gardien de 58'25 à 58'41 et dès 58'56. Mäenpää sort sur blessure (1er tiers).

Pénalités: 4 x 2' + 1 x 10' (Guggisberg) contre Ambri, 4 x 2' contre Zoug.

Kloten - Zurich Lions 3-1 (0-0 1-1 2-0)

Swiss Arena. 6330 spectateurs. Arbitres: MM. Eichmann, Hebeisen, Küng et Obwegeser.

Buts: 24e Nilsson (Shannon, Roman Wick) 0-1, 29e von Gunten (Praplan/5 c 4) 1-1, 48e von Gunten (Hollenstein/5 c 4) 2-1, 54e Romano Lemm (Leone/5 c 4) 3-1.

Kloten: Martin Gerber; von Gunten, Harlacher; Back, Serge Weber; Hecquefeuille, Frick; Bircher; Praplan, Shore, Hollenstein; Leone, Romano Lemm, Obrist; Hartmann, Sheppard, Kellenberger; Bader, Homberger, Zahner.

Zurich Lions: Flüeler; Samuel Guerra, Blindenbacher; Rundblad, Geering; Seger, Marti; Künzle, Phil Baltisberger; Thoresen, Sjögren, Suter; Pestoni, Trachsler, Chris Baltisberger; Nilsson, Shannon, Roman Wick; Herzog, Schäppi, Kenins.

Notes: Kloten sans Bieber, Grassi, Ramholt, Sanguinetti, Schlagenhauf (blessés) ni Stoop (malade), Zurich sans Patrik Bärtschi (blessé). 15e tir sur le poteau de Nilsson.

Pénalités: 6 x 2' + 1 x 10' (Hollenstein) contre Kloten, 7 x 2' + 1 x 10 (Blindenbacher) contre Zurich. (ATS/Le Matin)