1. L'effet Matthews

Le dernière inconnue a été levée: grâce à leur succès contre les Pingouins de Pittsburg (5-3, pas de point pour Mark Streit), les Maple Leafs de Toronto se sont appropriés le dernier fauteuil disponible pour les play-off. En inscrivant le goal de la sécurité dans un filet désert, Auston Matthews (ex-ZSC Lions) a atteint le plateau des 40 buts personnels. Placée dans un contexte historique, la marque prend toute sa signification. En effet, seuls trois rookies de moins de 20 ans avaient été davantage ou autant productifs que Matthews: Dale Hawerchuk (45 réussites en 1981-1982), Mario Lemieux (43 en 1984-1985) et Sylvain Turgeon (40 en 1983-1984).

Auston Matthews has 40 goals and is heading to the #StanleyCup Playoffs. pic.twitter.com/W8uZHdE6Jg — NHL (@NHL) 9 avril 2017

2. Quel arrêt de Mrazek!

Peter Mrazek, le gardien tchèque des Red Wings de Detroit, a effectué tout un arrêt devant Alex Galchenyuk du Canadien de Montréal (qui s'est imposé 3-2 ap). Sur la séquence, l'expression «voler un but» prend toute sa signification. L'attaquant américain des Habs a cependant savouré sa revanche dans la prolongation: il a mis fin à la partie en obtenant son cinquième goal de la saison dans le temps additionnel. Avec ce goal, «Gally» a effacé des tablettes un record de la franchise québécoise vieux de 80 ans.

Pure wizardry, a mrazgical save. pic.twitter.com/LD0UPK7BYu — InGoal Magazine (@InGoalMedia) 9 avril 2017

Alex Galchenyuk sets #Habs franchise record for most Overtime goals in a single season pic.twitter.com/2a0tdAFycl — Sportsnet Stats (@SNstats) 9 avril 2017

3. Retraités malgré eux

L'attaquant tchèque Patrick Elias a effectué un dernier tour de piste, lors de la l'échauffement, avec les Devils du New Jersey. Le moment était symbolique puisque le numéro 26 des Diables n'a pas été en mesure de chausser ses patins cette saison. Insuffisamment remis d'une opération à un genou, il a annoncé sa retraite. Il est le joueur qui a obtenu le plus de buts (408), de mentions d'aide (617) et de points (1025) avec l'équipe du New Jersey, et son maillot sera retiré la saison prochaine. Bryan Bickell, des Hurricanes de la Caroline, enfilera une dernière fois son tricot la nuit prochaine à Philadelphie. Les médecins lui ont diagnostiqué la sclérose en plaques. Il a désormais un autre combat, tellement plus important, à livrer.

Bryan Bickell contraint de se retirer https://t.co/wVNBIPvXL2 — RDS (@RDSca) 8 avril 2017

4. Bye Bye Joe...

Si l'affiche de la nuit prochaine entre les Red Wings de Detroit et les Devils du New Jersey ne fait pas rêver, elle demeurera dans l'histoire pour deux raisons. D'abord, parce que l'attaquant suédois Henrik Zetterberg (qui avait sué avec Zoug lors du dernier lock-out) livrera son 1000e match. Ensuite, parce que ce match sera le tout dernier au Joe Louis Arena, un stade d'un autre temps que les Wings occupent depuis 1979.

Même s'il est interdit de franchir les portes avec une pieuvre (c'est une tradition: les spectateurs en jettent souvent la glace), et que les contrevenants s'exposent à une amende de 500 dollars, la soirée sera probablement celle de l'octopus. En effet, comme le mentionne le poissonnier officiel des Wings dans le quotidien «La Presse», «ces derniers jours, la vente de pieuvres, ça ne dérougissait pas. (...) Il y a des gens qui rentrent ici et qui n'ont jamais eu la chance de lancer une pieuvre sur la glace du Joe. C'est sur leur liste de choses à faire avant de mourir.» Et comme c'est la dernière occasion...

La journée de dimanche sera vraiment spéciale pour Henrik Zetterberg. Il jouera son dernier match au Joe Louis et son 1,000e en carrière. — Luc Gelinas (@LucGelinasRDS) 8 avril 2017

5. Play-off, les adversaires des Suisses

Laissé au repos à Winnipeg (défaite 2-1 des Prédateurs de Nashville), Roman Josi connaît l'identité de l'équipe qu'il défiera au premier tour des séries printanières. Avec ses coéquipiers suisses Yannick Weber (s'il obtient le feu vert des médecins) et Kevin Fiala, il partira à l'assaut d'une montagne: les Blackhawks de Chicago. Quant à Nino Niederreiter (Wild du Minnesota, succès 3-1 en Arizona, pas de point personnel), il se mesurera aux Blues de St.Louis.

#MinWild #GoWild All Central Division in Round 1: Blues vs. Wild, Predators vs. Blackhawks (Puck Daddy) https://t.co/iECdmYijNO — Minnesota Wild Fans (@MinWildViews) 9 avril 2017

(Le Matin)