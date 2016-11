«

Je vis des moments vraiment bizarres. Sympas, mais bizarres. Dimanche, contre le Titan de Laval, nous avons marqué dix buts. Mais nous avons perdu 11-10. Cela faisait 25 ans qu’une équipe qui avait allumé dix fois la lampe n’avait pas quitté la glace en vainqueur.

Et il a fallu que cela tombe sur nous… Franchement, après une telle défaite, on a le droit de faire un peu la tronche. Heureusement, les matches s’enchaînent, et on n’aura pas trop le temps de ressasser ce revers.

La semaine dernière, la direction de l’équipe nous a demandé de nous préparer pour la fête de Noël de la ville de Halifax. J’y suis allé avec mes coéquipiers. On nous a mis sur un char, on a paradé dans le centre ville, où des milliers de personnes nous ont acclamés. Les gens étaient cool, chaleureux et festifs. Mais je me suis quand même posé des questions. Ne sommes-nous pas en novembre? Noël, c’est bien dans un mois?

Novembre justement. Depuis le début du mois, plusieurs clubs sportifs s’investissent pour «Movember», cette fondation qui lutte contre le cancer de la prostate. On le fait aussi à Halifax. Plusieurs joueurs, comme le veut la coutume, se laissent pousser la moustache. Moi, j’aimerais bien les imiter. Mais c’est dans ces moments là que je suis renvoyé à ma réalité: je n’ai que 17 ans…

Je vous l’avais dit: plein de trucs bizarres. Mais je suis heureux et chanceux de pouvoir vivre ce que je vis. Et ça, ce n’est pas bizarre. C’est simplement génial.

»

(Le Matin)